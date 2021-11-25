Елена Вяльбе: Большунов идет через тернии к звездам

В пятницу в финской Руке начинается Кубок мира 2021/2022 по лыжным гонкам. Впрочем, в нынешнем сезоне ценность этого турнира не так высока, как обычно: главные старты - в феврале на Олимпийских играх в Пекине. О том, в какой готовности подходит к сезону наша команда, о подготовке к Олимпиаде и о многом другом "РГ" в эксклюзивном интервью рассказала президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной Елена Вяльбе.

На прошлой неделе прошли контрольные старты и отборочные гонки в сборную России на первый этап Кубка мира. Были неожиданности?

Елена Вяльбе: Все показали примерно то, что мы от них ожидали. Если вы посмотрите результаты, то какого-то провала по скорости у ребят вы не увидите. Но надо понимать, что большая часть команды нам была понятна заранее: костяк составлялся, как это происходило и ранее, на основе выступлений в прошлом сезоне.

В состав сборной вошел Александр Большунов, хотя много говорилось о том, что он с большой долей вероятности может пропустить ноябрьские старты. Та форма, которую он показал - неожиданность для вас?

Елена Вяльбе: Это не неожиданность. Здесь, в Финляндии, Большунов проделал гигантский объем работы. За три недели он набегал полторы тысячи километров. Это очень много. И потом, вы знаете, Саша очень любит соревноваться. Можно сколько угодно тренироваться, но лучшая скоростная работа - это непосредственно гонки.

Стартовать на первом этапе Кубка мира целиком и полностью его инициатива?

Елена Вяльбе: Конечно, он принимал решение вместе с тренером. При этом Александр никого не вытеснил из команды, потому что имеет личную квоту.

В одном из интервью старший тренер сборной Юрий Бородавко заявил, что Большунов уже отобрался на Олимпиаду решением президента ФЛГР. То есть, вы единолично так решили?

Елена Вяльбе: Я озвучила свое предложение на тренерском совете и возражений не услышала. На самом деле, это было что-то вроде нашей поддержки Большунову, учитывая все обстоятельства, которые навалились на него. Тем более, тогда еще не было ясно, как быстро будет он восстанавливаться, в каком состоянии подойдет к первым стартам. Гонок ведь, по которым мы будем формировать сборную в Пекин, не так много: мы же не по итогам каждого старта собираемся это делать. Понятно, вряд ли кто сомневается, что Саша квалифицировался бы на Олимпиаду. Но нам было важно показать, что мы изначально рассчитываем на него, чтобы он мог спокойно готовиться к Пекину.

Когда норвежцы рассуждали о проблемах Большунова со здоровьем, то все как один вспоминали Пхенчхан-2018, куда Саша приехал после тяжелой болезни и взял кучу медалей. Тогда все было гораздо серьезнее, чем сейчас, как считаете?

Елена Вяльбе: Саша идет через тернии к звездам. Ничто не дается ему легко. Он болел в свое время перед юниорским чемпионатом мира, болел перед Пхенчханом. Вот сейчас возникла эта проблема. Тогда в 2018 году основная сложность заключалась в том, что Большунов заболел незадолго до Олимпийских игр. И было непонятно, в какой форме он будет в Корее. Сейчас у него все же есть время. Хотя было бы лучше, если бы все его проблемы закончились еще в мае.

Сейчас в сборной России есть человек, который хотя бы по потенциалу может сравниться с Большуновым?

Елена Вяльбе: Я вообще не люблю сравнения. Все-таки Большунов - это уникум. Но мне кажется, все шансы стать суперзвездой есть у Александра Терентьева. Он бегает и спринт, и дистанционные классические и коньковые дисциплины, что мне в нем очень импонирует. И везде может добиваться результата. Очень хорошую гонку способен провести Якимушкин. Многого мы ждем от Сергея Ардашева. Все-таки он наш золотой медалист молодежного чемпионата мира. Жаль, прошлый сезон у него выпал из-за коронавируса. Причем, человек до последнего тренировался прежде, чем честно признаться "мне хреново". И, конечно, я не могу не сказать о Сереге Устюгове. По своим талантам, возможностям он ведь тоже уникум. Но, мне кажется, его подкосила вся эта олимпийская история. Сначала в Сочи он приехал молодым, талантливым, но попал в обиднейший завал в спринтерской гонке. А на следующую Олимпиаду не получил приглашение, и это стало ударом для него. Мне кажется, Серега понимает, что грядущий год может стать моментом истины. И сейчас важно правильно отнестись к выбору дистанций, на которых он может соревноваться. Спринтерские гонки - да, эстафета да, "пятнашку" можно обсудить, но стоит ли бежать длинные дистанции? Я бы на его месте подумала. Еще есть Денис Спицов, но у него проблемы, скорее, психологического характера: трудно настроиться на победу. Всегда выходит на трассу с сомнениями в себе.

Как с этим бороться? Обратиться к психологу?

Елена Вяльбе: У нас работает психолог. Но в нашем обществе пока считается зазорным работать с психологом. Есть ребята, которые ходят к психологу, но не из основной команды.

В мужской сборной вы назвали сразу двух уникумов. А в женской есть спортсменки, достойные этого слова?

Елена Вяльбе: У нас есть сильные лыжницы те же Непряева, Ступак, Сорина, но насчет уникума… к сожалению, Терезы Йохауг у нас в составе нет.

Понятно, что эти девушки - главные забойщицы в команде. А за кем нам следить еще?

Елена Вяльбе: Интересных девочек много. Например, ждем дальнейшего прогресса от Яны Кирпиченко. Впервые взяли в команду Анастасию Рыгалину, хотя ей 25 лет. Хотим посмотреть, как она себя проявит.

В качестве президента ФЛГР вы начинаете свой третий олимпийский цикл. Насколько ощутим отпечаток ковида в процессе подготовки, соревнований или все более-менее рутинно?

Елена Вяльбе: Если говорить о ковиде, мне кажется, сейчас как-то все стало поспокойнее. Вот год назад было действительно нервно: непонятно, сможем поехать ту или иную страну. И все равно, мы почти ничего не пропустили. Так что сейчас все в этом плане гораздо проще, и оправдаться ковидными условиями в случае чего не получится.

На олимпийской трассе в Пекине тестовых лыжных гонок не будет. Но мы планируем отправить туда на разведку сервисменов на соревнования двоеборцев в декабре. При этом сообщалось, что норвежские технические специалисты в Пекин не поедут из-за нагрузки на Кубке мира. У нас такой дилеммы не было?

Елена Вяльбе: Насколько я знаю, норвежцы как раз-таки там уже побывали, изучили структуру снега. Что-то они лукавят. Что касается наших сервисменов, уверена, на выступлениях сборной в Кубке мира не скажется, если нашим специалистам действительно удастся съездить в Пекин с двоеборцами, как планировалось.

Йоханнес Клэбо, комментируя предстоящие олимпийские гонки, отметил, что придется нелегко, потому что они пройдут на большой высоте…

Елена Вяльбе: Ой, вы знаете, спортсменам олимпийские трассы всегда кажутся самыми сложными. Это я еще по своей карьере помню. Приехали в Альбервиль: какая тяжелая трасса! В Лиллехаммере - тоже самое. Но, правда, наверное, в том, что все трассы примерно равны по сложности. Что касается пекинской, да, она действительно на высоте. И я согласна с Клэбо, что восстановление на таких трассах - отдельная история. Но надо понимать, что у всех организм на высоту реагирует очень индивидуально.

Норвежский лыжник Крюгер сказал, что в календаре слишком много спринтерских гонок. Что думаете по этому поводу?

Елена Вяльбе: Абсолютно с ним согласна. Я понимаю, организаторам хочется, чтобы было больше шоу. Но мне кажется, шоу можно сделать и из дистанционных гонок.

Шведские лыжницы высказались в пользу идеи уравнять дистанции для мужчин и женщин. Ваше мнение по этому вопросу?

Елена Вяльбе: А что они хотят? Сократить мужской "полтинник" до 30 км или самим бегать по 50 километров? Пусть тогда идут в марафонские гонки Васалоппет или Марчалонга, разве кто им мешает? Нужно просто понимать, что у мужского и женского организмов совершенно разные возможности. Игнорировать это - опасно для здоровья. Да самая быстрая девушка, в итоге, будет хуже самого медленного лыжника.

В июне вы были избраны в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Нет ли возможности, будучи там повлиять на то же количество спринтерских гонок, на правила касательно обгонов, которые вы сами уже не раз критиковали?

Елена Вяльбе: Надо понимать, что Совет FIS не занимается разработкой этих правил. Мне вообще кажется абсурдным, что каждый год в правила вносятся какие-то поправки, уточнения. Я не понимаю, в чем прикол. Даже делегат или член жюри, который приезжает на соревнования, может не знать всех нюансов, потому что работает на одном этапе Кубка мира и все. В то же время, обидно, что наши предложения, которые мы вносили в мае, даже не выносились на обсуждение. Но ничего: посмотрим, как будут работать принятые правила в этом сезоне, а потом вернемся к разговору.

Это межсезонье получилось богатым на дискуссии разного характера. Например, в Швеции затронули вопрос медицинских проблем у лыжниц, связанных с расстройством пищевого поведения. Говорят о "культуре замалчивания". А как у нас с этим обстоит дело?

Елена Вяльбе: Вы знаете, у нас, наоборот, проблемы со сбросом лишнего веса. Если серьезно, мне кажется, тут сильно влияние медийного пространства, которое утверждает стандарты красоты. Но если у тебя кожа да кости, то откуда ты возьмешь силы бежать? Да, есть худенькая Тереза Йохауг но у нее от природы такая конституция тела.

В продолжение этой темы. Юрий Бородавко позволил себе публично высказаться о лишнем весе у Непряевой, и это сразу вызвало шквал возмущения в Норвегии. Мол, публично нельзя так говорить. Вы что думаете по этому вопросу?

Елена Вяльбе: Вообще, бывает, я ей тоже прямо об этом говорю. Но знаете, у Наташи такой характер, что ей иногда нужен втык, может, даже публичного характера, чтобы она поплакала и начала работать над собой. Я все это говорю, потому что с Натальи спрос особый: быть может, на своем максимуме, она сейчас одна из немногих, кто способен бороться с Йохауг. А что там думают норвежцы, меня не сильно интересует.

На недавней пресс-конференции вы сказали: "может для кого-то я злая". Вам такое когда-нибудь говорили в лицо?

Елена Вяльбе: В лицо мне такого никогда не говорил. Но, наверное, меня побаиваются. Да, я бывает, ругаюсь с теми же спортсменами. Но это на публику я не вынесу никогда.