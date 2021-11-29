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29.11.2021 18:48
Рубрика: Спорт

Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения "Золотого мяча"

Текст: Артур Нанян
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не прилетит в Париж на церемонию вручения "Золотого мяча", сообщает в Twitter журналист Педру Сепувельда.

Фото: REUTERS/Michael Dalder
Карпин заявил, что отдал бы Левандовскому "Золотой мяч" в этом году

Отказ португальца посетить мероприятие фактически исключает его из списка потенциальных обладателей приза. Главными фаворитами на награду остаются аргентинец Лионель Месси ("Пари Сен-Жермен"), поляк Роберт Левандовски ("Бавария") и француз Карим Бензема ("Реал"). Церемония начнется в 22/30 по московскому времени.

Добавим, что в начале ноября ряд зарубежных СМИ сообщили о грядущей победе Месси в споре за "Золотой мяч". Якобы представители журнала France Football уже тогда связались с Лионелем и взяли у него обязательное в таких случаях интервью.

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