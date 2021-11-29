Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения "Золотого мяча"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не прилетит в Париж на церемонию вручения "Золотого мяча", сообщает в Twitter журналист Педру Сепувельда.

Отказ португальца посетить мероприятие фактически исключает его из списка потенциальных обладателей приза. Главными фаворитами на награду остаются аргентинец Лионель Месси ("Пари Сен-Жермен"), поляк Роберт Левандовски ("Бавария") и француз Карим Бензема ("Реал"). Церемония начнется в 22/30 по московскому времени.

Добавим, что в начале ноября ряд зарубежных СМИ сообщили о грядущей победе Месси в споре за "Золотой мяч". Якобы представители журнала France Football уже тогда связались с Лионелем и взяли у него обязательное в таких случаях интервью.