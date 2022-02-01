Шатов подписал контракт с "Уралом"

Бывший полузащитник сборной России по футболу Олег Шатов продолжит карьеру в "Урале".

Как сообщает официальный сайт "Урала", контракт с 31-летним полузащитником подписан до конца нынешнего сезона. Футболист ранее уже выступал за клуб из Екатеринбурга с 2007 по 2011 годы.

"Я, Олег Шатов, возвращаюсь домой. Приходите на стадион, поддерживайте любимую команду, а мы постараемся отплатить вам хорошей игрой. Всем привет", - обратился к болельщикам Шатов в видео, опубликованном на странице клуба в Instagram.

"Рад, что Олег вновь стал игроком "Урала". Пока подписали контракт до конца нынешнего сезона. Посмотрим, как завершим сезон, как Олег будет себя чувствовать, тогда уже будем строить дальнейшие планы. Олег для нас родной футболист. Всегда говорил, что будем рады его видеть в родном клубе", - заявил президент "Урала" Григорий Иванов.

Ранее Шатов выступал за "Анжи", "Зенит", "Краснодар" и "Рубин".