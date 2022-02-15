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15.02.2022 12:45

Захаров стал первым российским медалистом в шорт-треке и беге на коньках на ОИ

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Руслан Захаров на Олимпиаде в Пекине завоевал свою вторую олимпийскую медаль - причем сделал это в разных видах спорта.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Российские конькобежцы завоевали серебро в командной гонке преследования

На Играх в Сочи Захаров входил в состав сборной России по шорт-треку. Вместе с товарищами по команде он выиграл золото в эстафетной гонке. 8 лет спустя Захаров снова поднялся на подиум - на этот раз в составе сборной по конькобежному спорту.

В финале командной гонки преследования сборная России стала второй, уступив команде Норвегии, а Захаров стал обладателем олимпийского серебра.

Накануне выступления Захаров признался, что мог сменить вид спорта еще раньше.

"Я переживаю из-за своей нерешительности в прошлом, для меня это сложный вопрос. Я хочу чтобы люди не боялись, не стеснялись, чтобы понимали - нужно пробовать реализовать себя в других видах, если хочется. Не надо бояться", - сказал Захаров "Матч ТВ".

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