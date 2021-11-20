Карпин заявил, что отдал бы Левандовскому "Золотой мяч" в этом году

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что в нынешнем году отдал бы "Золотой мяч" нападающему мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберту Левандовскому.

В конце ноября состоится вручение "Золотого мяча", награды, вручаемой лучшему футболисту года. В числе претендентов 30 игроков.

"Кому бы отдал "Золотой мяч" - Левандовский или Месси? Я однозначно за Левандовского. Человек забил 60 мячей в топ-клубе. Что еще нужно?" - приводит слова Карпина Sport24.

Ранее одно португальское издание сообщило о том, что в нынешнем году "Золотой мяч" получит Месси, который уже шесть раз завоевывал эту награду. Публикация вызвала большой резонанс.