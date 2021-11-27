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27.11.2021 14:23
Рубрика: Спорт

Червоткин и Большунов стали призерами в гонке на 15 км на Кубке мира

Текст: Максим Домчев

Российские лыжники Алексей Червоткин и Александр Большунов стали призерами гонки на 15 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира, который проходит в Финляндии.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В субботу участникам первого этапа Кубка мира, который проходит в финском городе Рука, предстояло преодолеть дистанцию 15 км классическим стилем. Российские болельщики рассчитывали, что в тройке сильнейших тут непременно окажется кто-то из лидеров команды.

Лучше всех дистанцию преодолел финн Ииво Нисканен, показавший результат 33 минуты 08,6 секунды. Второе время у Алексея Червоткина, уступившего победителю почти 8 секунд. Третье время на финише у действующего обладателя Кубка мира Александра Большунова. Он отстал от финна на 14 секунд.

Еще три представителя России финишировали в топ-10. Пятое место у Сергея Устюгова, шестым стал Илья Семиков, а Иван Якимушкин - восьмой.

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