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26.11.2021 16:53
Рубрика: Спорт

Российский лыжник Терентьев выиграл спринт на первом этапе Кубка мира

Текст: Максим Домчев
Россиянин Александр Терентьев стал победителем спринтерской гонки классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжному спорту в финском Рука.
Россиянин Александр Терентьев Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Россиянин Александр Терентьев Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Россиянин Александр Терентьев Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Помимо Терентьева, в составе россиян выступали Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Иван Якимушкин.

Фото: Gettyimages
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Большунов, Устюгов и Якимушкин не сумели преодолеть стадию четвертьфинала, а Ретивых выбыл в полуфинале.

Терентьев дошел до финала, где тактически переиграл своих оппонентов и одержал свою первую победу в карьере на этапах Кубка мира, показав результат 2 минуты 31,9 секунды. На финише он опередил двух норвежцев - Йоханнеса Клебо (отставание - 1,18 секунды) и Эрика Валнеса (2,13).

У женщин первенствовала шведка Майя Дальквист. Серебро у ее соотечественницы Юханны Хагстрем. Бронза досталось Майкен Касперсен Фалле из Норвегии. Россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак завершили борьбу в полуфинале.

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