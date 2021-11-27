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27.11.2021 09:05
Рубрика: Спорт

Секундант Непомнящего Владимир Поткин специально для "РГ" прокомментировал первую ничейную партию матча

Текст: Альберт Миннуллин
Фото: instagram.com/lachesisq Фото: instagram.com/lachesisq
Фото: instagram.com/lachesisq

В Дубае завершилась первая партия матча за мировую корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и российским претендентом Яном Непомнящим. На 45-м ходу шахматисты подписали мирное соглашение. Секундант Яна Непомнящего Владимир Поткин специально для "РГ" дал короткий комментарий первой ничейной партии матча:

Фото: Анна Каляева
Ян Непомнящий: Ничьей мало. Хочется большего

- Выбор Магнуса Карлсена в дебюте не стал для нас неожиданностью. Надо заметить, что оценка компьютера в таких позициях всегда очень точна и безапелляционна.

Когда уже потребовалась точность в игре от белых, Яну удалось правильно все оценить и безошибочно и без лишних эмоций защитить позицию.

Хочу обязательно заметить, что площадка чемпионата является одним из павильонов в рамках ЭКСПО-2020, где организаторы также предусмотрели места для зрителей. Поэтому нам приятно видеть болельщиков из России. К тому же, рядом находится красивый российский павильон, и мы чувствуем поддержку соотечественников.

Поскольку все работы по возведению площадки были закончены меньше суток назад, чувствуется запах свежей краски, и игроки испытывают небольшой дискомфорт. Если сравнивать этот матч с матчем в Нью-Йорке, то там комната для команды, в которой можно следить за игрой, была более просторная.

Спорт Шахматы