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26.11.2021 22:37
Рубрика: Спорт

Ян Непомняший: Ничьей мало. Хочется большего

Текст: Анна Каляева (Дубай)
В Дубае завершилась первая партия матча за мировую корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и российским претендентом Яном Непомнящим. Игра продлилась четыре часа. На 45-м ходу шахматисты подписали мирное соглашение.
Фото: Анна Каляева Фото: Анна Каляева
Фото: Анна Каляева

Непомнящий первым явился за игровой стол. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен подоспел к доске через пару минут.

Фото: Альберт Миннуллин
Россия заждалась титула чемпиона

Первый символический ход матча сделал президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. На начале партии также присутствовали шейх Сауд ибн Сакр аль-Касими и президент Азиатской шахматной федерации шейх Султан бин Халифа.

Первым ходом белая пешка Яна Непомнящего отправилась с e2 на e4. Карлсен ответил королевской пешкой на e5. На доске была разыграна испанская партия. На 9-м ходу чемпион мира пожертвовал центральную пешку, но получил преимущество двух слонов и некоторую инициативу.

Непомнящий в свою очередь показал новинку, сыграв королем на f1 14-м ходом. Позже чемпион мира создал некоторые сложности претенденту. Пожертвованная ранее пешка была отыграна Карлсеном на 36-м ходу. Однако Непомнящий смог вынудить соперника пойти на повторение ходов, повлекшее за собой ничейную развязку.

"Чувствую себя ровно так, как человек, сыгравший вничью белым цветом", - иронично ответил Непомнящий на вопрос о настроении и самочувствии после своей первой партии чемпионского матча.

"Партия была хорошая, рабочая. Но, конечно, хочется большего. Я был знаком с идеей, выбранной моим соперником. Но мало быть знакомым, нужно еще и ставить проблемы", - сказал Ян Непомнящий на пресс-конференции после партии.

Карлсен заверил, что ничья черными его вполне устраивает.

Фото: Getty Images
Магнус Карлсен и Ян Непомнящий готовы к борьбе за титул

"Я несколько волновался, не хотел переоценить позицию. Но интуитивно почувствовал, что делаю все правильно. Я доволен выбранным планом отказаться от преимущества двух слонов и отыграть пешку. Ничья за черных меня устраивает", - сказал норвежец.

Также Карлсена спросили, ожидает от он изменения и усиления игрового стиля Яна Непомнящего, который Магнус знал по ранее сыгранным с ним партиям.

"Я не ожидаю, я знаю это. Я увидел это еще на турнире претендентов", - похвалил своего соперника Карлсен.

Матч за звание чемпиона проходит в Дубае с 26 ноября по 16 декабря. Поединок состоит из 14 партий с классическим контролем времени 120 минут + 60 минут после 40-го хода + 15 минут после 60-го хода до конца партии с добавлением 30 секунд после каждого хода, начиная с 61-ого.

Матч может закончиться досрочно победой игрока, набравшего 7,5 очков. При счёте 7:7 шахматистов ждёт тай-брейк.

Вторая партия матча состоится завтра, в субботу 27 ноября. Российский претендент Ян Непомнящий сыграет черными фигурами.

Начало партии 15:30 по московскому времени.

Спорт Шахматы