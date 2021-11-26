Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за мировую корону

В первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматах россиянин Ян Непомнящий и Магнус Карлсен из Норвегии сыграли вничью.

В первой партии белыми играл российский гроссмейстер. На 45-м ходу соперники согласились на ничью. Следующая партия будет сыграна в субботу, и преимущество первого хода будет у действующего чемпиона мира.

Матч состоит из 14 партий, в случае ничейного исхода победитель определится на тай-брейке. Норвежец защищает принадлежащий ему титул в противостоянии с россиянином.