В Дубае стартует матч за мировую шахматную корону

Новости

Израиль и Британия внесли страны Африки в "красный" список из-за нового штамма 02:25
Передача Головина помогла "Монако" обыграть "Реал Сосьедад" и выйти в плей-офф 02:15
ВОЗ изучит воздействие нового штамма коронавируса на вакцины 01:51
"Зенит" уступил "Панатинаикосу" в Евролиге 01:43
"Спартак" занимает второе место в группе перед последним туром Лиги Европы 01:30
Власти Канады в начале 2022 г. одобрят вакцину от COVID для детей 2-3 лет 00:18
Будущий канцлер Шольц высказался против введения локдауна 25.11.2021
ЦСКА вырвал победу в матче с "Баварией" в Евролиге 25.11.2021
Нелегальные мигранты устроили бунт в центре для иностранцев в Польше 25.11.2021
В Испании обнаружен редкий иберийский меч 2000-летнего возраста 25.11.2021
Власти Египта открыли для посещений легендарную аллею сфинксов в Луксоре 25.11.2021
Австралийка сфотографировала в небе огромный профиль "облака-бородача" 25.11.2021
Вратарь "Локомотива" Худяков побил рекорд Акинфеева в еврокубках 25.11.2021
Saxo Bank спрогнозировал курс рубля и цену на нефть в 2022 году 25.11.2021
Президент Чехии Земан госпитализирован с коронавирусом 25.11.2021
Количество военнослужащих с коронавирусом сократилось до 1633 25.11.2021
Мошенники придумали новую схему для кражи денег с банковских карт 25.11.2021
ВОЗ: Пик четвертой волны "короны" в России пройден 25.11.2021
Кабмин возместит авиакомпаниям затраты на вывозные рейсы для россиян 25.11.2021
Меркель призвала поддерживать диалог по Донбассу 25.11.2021
Москва вновь упадет на барическое дно 25.11.2021
Генпрокурор РФ встретился с главой итальянской финансовой гвардии 25.11.2021
Осень в Москве закончится рекордным субтропическим ливнем 25.11.2021
Чехия вводит с 26 ноября режим ЧС в связи с ковидом 25.11.2021
ЦБ зафиксировал новый исторический максимум долговой нагрузки россиян 25.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
26.11.2021 01:17
Рубрика: Спорт

В Дубае стартует матч за мировую шахматную корону

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 269(8620)
В Дубае в рамках выставки ЭКСПО 26 ноября пройдет первая партия матча за шахматную корону между действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном и победителем турнира претендентов 2020/21 Яном Непомнящим.

Отметим, что согласно жеребьевке, первую партию российский претендент начнет белыми фигурами.

Фото: gettyimages
Магнус Карлсен и Ян Непомнящий готовы к борьбе за мировую корону

Призовой фонд чемпионата составляет ровно два миллиона евро. Согласно регламенту, всего будет сыграно 14 партий. Заключительная запланирована на 14 декабря. Если по результатам противостояний в классике счет будет равным, то первенство в матче определится 15 декабря на тай-брейке. В случае победы Яна Непомнящего шахматная корона вернется в Россию впервые с 2007 года.

О своих ожиданиях от поединка с "РГ" поделился вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) и генеральный директор стратегического партнера федерации - "ФосАгро" Андрей Гурьев:

- Я рад поздравить нас всех с началом матча за звание чемпиона мира по шахматам! Очень символично, что проходит он в рамках ЭКСПО, слоган которой - "Соединяя умы, мы создаем будущее". Ведь шахматы - это и есть концентрация ума и таланта, которые позволяют человечеству развиваться и двигаться вперед, к новым вершинам.

Уверен, у нашего гроссмейстера Яна Непомнящего есть отличные шансы на победу. Им и его командой проделана огромная работа по подготовке к турниру. Ян в прекрасной форме, он очень здорово готов психологически. Важно, что опыт побед над чемпионом у него уже был.

Призовой фонд противостояния в Эмиратах составляет два миллиона евро

Поэтому мы ждем возвращения шахматной короны в нашу страну. Это цель, к которой компания "ФосАгро", как стратегический партнер Федерации шахмат России, идет уже более десяти лет. И победа Яна стала бы ярким звеном в громкой череде триумфов российской шахматной школы: в прошлом году впервые сборная России стала действующим победителем Олимпиады, а также чемпионом мира и Европы. И это фантастический результат!

Однако вне зависимости от того, как закончится матч, мы увидим напряженное и красивое состязание между ярчайшими умами на планете. Так что победителями в итоге останутся все любители шахмат в нашей стране.

Где будем смотреть

26 ноября, пятница, "Матч! Страна"

15.30. Непомнящий - Карлсен. Первая партия. Прямая трансляция.

27 ноября, суббота, "Матч! Страна"

16.05. Карлсен - Непомнящий. Вторая партия. Прямая трансляция.

28 ноября, воскресенье, "Матч! Страна"

15.30. Непомнящий - Карлсен. Третья партия. Прямая трансляция.

Спорт Шахматы