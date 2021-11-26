В Дубае стартует матч за мировую шахматную корону

В Дубае в рамках выставки ЭКСПО 26 ноября пройдет первая партия матча за шахматную корону между действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном и победителем турнира претендентов 2020/21 Яном Непомнящим.

Отметим, что согласно жеребьевке, первую партию российский претендент начнет белыми фигурами.

Призовой фонд чемпионата составляет ровно два миллиона евро. Согласно регламенту, всего будет сыграно 14 партий. Заключительная запланирована на 14 декабря. Если по результатам противостояний в классике счет будет равным, то первенство в матче определится 15 декабря на тай-брейке. В случае победы Яна Непомнящего шахматная корона вернется в Россию впервые с 2007 года.

О своих ожиданиях от поединка с "РГ" поделился вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) и генеральный директор стратегического партнера федерации - "ФосАгро" Андрей Гурьев:

- Я рад поздравить нас всех с началом матча за звание чемпиона мира по шахматам! Очень символично, что проходит он в рамках ЭКСПО, слоган которой - "Соединяя умы, мы создаем будущее". Ведь шахматы - это и есть концентрация ума и таланта, которые позволяют человечеству развиваться и двигаться вперед, к новым вершинам.

Уверен, у нашего гроссмейстера Яна Непомнящего есть отличные шансы на победу. Им и его командой проделана огромная работа по подготовке к турниру. Ян в прекрасной форме, он очень здорово готов психологически. Важно, что опыт побед над чемпионом у него уже был.

Призовой фонд противостояния в Эмиратах составляет два миллиона евро

Поэтому мы ждем возвращения шахматной короны в нашу страну. Это цель, к которой компания "ФосАгро", как стратегический партнер Федерации шахмат России, идет уже более десяти лет. И победа Яна стала бы ярким звеном в громкой череде триумфов российской шахматной школы: в прошлом году впервые сборная России стала действующим победителем Олимпиады, а также чемпионом мира и Европы. И это фантастический результат!

Однако вне зависимости от того, как закончится матч, мы увидим напряженное и красивое состязание между ярчайшими умами на планете. Так что победителями в итоге останутся все любители шахмат в нашей стране.

Где будем смотреть

26 ноября, пятница, "Матч! Страна"

15.30. Непомнящий - Карлсен. Первая партия. Прямая трансляция.

27 ноября, суббота, "Матч! Страна"

16.05. Карлсен - Непомнящий. Вторая партия. Прямая трансляция.

28 ноября, воскресенье, "Матч! Страна"

15.30. Непомнящий - Карлсен. Третья партия. Прямая трансляция.