Магнус Карлсен и Ян Непомнящий готовы к борьбе за мировую корону

В Дубае состоялась предстартовая пресс-конференция, посвященная старту долгожданного матча за звание чемпиона мира по шахматам между действующим обладателем короны норвежцем Магнусом Карлсеном и российским претендентом Яном Непомнящим.

"Это мой пятый матч и, возможно, в какой-то мере сейчас мне легче, - сказал Карлсен. - Но Ян, в свою очередь, получил огромную практику в турнире претендентов - это лучшая тренировка, как мне кажется. Хотя, безусловно, в этот раз мне было легче готовиться к матчу просто потому, что ты меньше нервничаешь, нежели в первый раз, и есть некий опыт. Стиль Яна довольно агрессивный в сравнении с предыдущими моими соперниками в матче за титул. Мне кажется, этим наш поединок будет отличаться от предыдущих моих матчей за корону. В любом случае впереди у нас три недели интересных шахмат. Выиграет тот, кто наберет 7,5 очка. Возможно, я это буду я, потому что делаю много хороших ходов и принимаю много четких решений", - оптимистично подытожил свое выступление чемпион мира.

"Когда вы садитесь за доску, у вас нет друзей", - цитирует Яна Непомнящего пресс-служба РШФ, отвечая на вопрос о том, не помешают ли его настрою на бескомпромиссную борьбу товарищеские отношения с Магнусом Карлсеном. "Я очень рад находиться здесь, в Дубае, это прекрасный город, который быстро развивается, и рад, что матч будет проходить в рамках всемирной выставки "Экспо". Я серьезно готовился ко всему чемпионскому циклу: серии Гран-при, турниру претендентов и сейчас к матчу; спасибо спонсорам, которые поверили в меня и поддерживали все это время. Мне помогали разные специалисты: в области физической подготовки, психологической и, конечно, шахматной. Часть команды осталась прежней, но пришли новые люди. Пока что, пожалуй, это все, что я могу сказать о своих помощниках", - улыбнулся российский гроссмейстер.

"В этом году матч за звание чемпиона мира будет во многом исключительным. Мы объединили свои усилия с организаторами Всемирной выставки "Экспо" и другими партнерами. Уверен, это событие запомнится как одно из самых ярких и масштабных", - заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Призовой фонд матча за шахматную корону составит два миллиона евро

В конце пресс-конференции Аркадий Дворкович представил новый чемпионский кубок, который будет переходящим. Трофей изготовлен в России, он сделан из долерита с позолотой 999-й пробы, включает в себя 39 жемчужин и бриллиант, весит более 5 кг. Представил это ювелирное произведение его автор Александр Чамовских. Морис Эшли предложил участникам матча выйти на авансцену и сфотографироваться рядом с кубком, однако Магнус Карлсен отказался, заявив, что не считает это приемлемым. Ян Непомнящий также остался сидеть в своем кресле.

Напомним, что матч за звание чемпиона мира состоит из 14 партий. Победителем будет объявлен тот участник, который наберет 7,5 очка. В случае ничейного счета будет сыгран тай-брейк.

Призовой фонд матча составит два миллиона евро; победитель получит 60% (или 55%, если исход матча решится на тай-брейке).

Игровые дни: 26-28 ноября, 30 ноября - 1 декабря, 3-5, 7-8, 10-12, 14 декабря. 15 декабря - тай-брейк (в случае необходимости). Начало партий - в 15.30 по московскому времени.

Кроме того, во время матча в ГУМе будет открыта студия, где любители шахмат смогут послушать комментарии гроссмейстера Сергея Шипова. Вход свободный, но по тем же правилам, которые будут установлены в этот момент для посещения ГУМа. Единовременно в одном зале с комментатором может находиться не более 50 зрителей.

Норвежец Магнус Карлсен является обладателем титула чемпиона мира с 2013 года, когда он победил в матче Вишванатана Ананда (Индия). Россиянин Ян Непомнящий завоевал право на участие в матче, выиграв турнир претендентов (Екатеринбург, 2020-2021 гг.)