Наша женская сборная победила на командном шахматном ЧЕ

Женская сборная России досрочно выиграла "золото" командного чемпионата Европы по шахматам. Турнир по швейцарской системе завершился в воскресенье поздно вечером по московскому времени в Словении.

Для определения победителя заключительный игровой день уже не имел никакого значения. Россиянки накануне в восьмом туре взяли верх над сборной Украины (3:1) и стали недосягаемы для соперниц.

В составе нашей команды выступали гроссмейстеры Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, международные мастера Полина Шувалова и Алина Кашлинская. Тактику и стратегию определял капитан сборной (фактически - главный тренер) Сергей Рублевский.

Матчевые встречи в каждом туре проводились на четырех досках, Рублевский примерно поровну распределил нагрузку между пятью игроками. Россиянки победили всех своих соперников, вчера они уже в ранге чемпионок противостояли польской команде.

- Досрочно выиграв чемпионат Европы, наши девушки вновь показали свой высокий уровень и профессионализм, порадовали многочисленных болельщиков, - констатировал президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов.

Командное первенство Старого Света проводится с 1957 года, но женщины стали разыгрывать награды только спустя 35 лет. Для России нынешняя победа - седьмая по счету и четвертая подряд. Напомним, что три предыдущих турнира состоялись в Исландии (2015), на греческом острове Крит (2017) и в Грузии (2019).