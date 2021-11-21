Наша женская сборная победила на командном шахматном ЧЕ

Новости

Мосбиржа объяснила ситуацию с облигациями "Роснано" 18:50
В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов 18:47
Трейлер: анонсирован выход эпического российского фэнтези "Этерна" 18:45
Водитель Усмана Нурмагомедова арестован по делу о наезде на полицейского 18:31
Насколько вырастут МРОТ и прожиточный минимум для россиян с 2022 года 17:24
Лоза о Хлебниковой: Остается молиться и надеяться на чудо 17:16
Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил Патриарха Кирилла с юбилеем 16:24
Вышел первый трейлер нового "Ну, погоди!" 16:06
Вышел трейлер фантастического боевика с Хлоей Морец "Мать/Андроид" 15:53
Путин встретится с Вучичем и Аббасом 15:33
В Италии у бездомных есть свои адвокаты 15:20
Актера Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище Москвы 15:19
Песков напомнил Анкаре о центре тюркского мира на Алтае 15:13
Актер "Ворониных" и "Тренера" Козловского Михаил Зубов умер в 42 года 15:09
Ученые нашли неожиданный "побочный" эффект у лекарства от холестерина 15:06
Песков призвал НАТО прекратить провокации 14:59
Наталия Орейро рассказала, что вакцинировалась "Спутником V" 14:59
Названы способы худеть во время сна 14:44
МИД РФ: Повестка новой встречи Путина и Байдена огромна 14:25
"Манчестер Юнайтед" объявил об отставке Сульшера 14:02
В Испании устроят "зеленую пятницу" параллельно с "черной" 13:26
Мишустин выделил ЕАО средства на стабилизацию ситуации в сфере ЖКХ 13:19
В Подмосковье мужчина открыл огонь по бойцам Росгвардии 13:06
В Нидерландах отложили плановые операции из-за вспышки COVID-19 12:40
Беларусь возобновила экспорт электроэнергии на Украину 12:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
21.11.2021 18:57
Рубрика: Спорт

Наша женская сборная победила на командном шахматном ЧЕ

Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 264(8615)
Женская сборная России досрочно выиграла "золото" командного чемпионата Европы по шахматам. Турнир по швейцарской системе завершился в воскресенье поздно вечером по московскому времени в Словении.
Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

Для определения победителя заключительный игровой день уже не имел никакого значения. Россиянки накануне в восьмом туре взяли верх над сборной Украины (3:1) и стали недосягаемы для соперниц.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
На мужском командном ЧЕ по шахматам лидерство делят шесть стран

В составе нашей команды выступали гроссмейстеры Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, международные мастера Полина Шувалова и Алина Кашлинская. Тактику и стратегию определял капитан сборной (фактически - главный тренер) Сергей Рублевский.

Матчевые встречи в каждом туре проводились на четырех досках, Рублевский примерно поровну распределил нагрузку между пятью игроками. Россиянки победили всех своих соперников, вчера они уже в ранге чемпионок противостояли польской команде.

- Досрочно выиграв чемпионат Европы, наши девушки вновь показали свой высокий уровень и профессионализм, порадовали многочисленных болельщиков, - констатировал президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов.

Командное первенство Старого Света проводится с 1957 года, но женщины стали разыгрывать награды только спустя 35 лет. Для России нынешняя победа - седьмая по счету и четвертая подряд. Напомним, что три предыдущих турнира состоялись в Исландии (2015), на греческом острове Крит (2017) и в Грузии (2019).

Спорт Шахматы