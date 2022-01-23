Миранчук не покинет "Аталанту" из-за психологических проблем его одноклубника

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук, скорее всего, останется в стане бергамасков и не перейдет в "Дженоа" в зимнее трансферное окно.

По информации зарубежных коллег, главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини попросил руководство клуба заблокировать переход россиянина. Причина - обострившиеся психологические проблемы конкурента Миранчука за место в составе Йосипа Иличича.

Не секрет, что Иличич уже давно испытывает психологические трудности. Несколько лет назад хавбек сборной Словении обратился за помощью к известному в Италии психотерапевту Пьетро Маранджелло. Тот диагностировал не стандартную депрессию, а биполярное аффективное расстройство.

Что касается Миранчука, то еще в начале этой недели его уход в "Дженоа" на правах аренды казался неизбежным. Во вторник Алексей должен был пройти медосмотр, но из-за волны травм в "Аталанте" Гасперини решил не отпускать экс-хавбека "Локомотива".