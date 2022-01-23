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23.01.2022 15:25
Рубрика: Спорт

Миранчук не покинет "Аталанту" из-за психологических проблем его одноклубника

Текст: Артур Нанян

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук, скорее всего, останется в стане бергамасков и не перейдет в "Дженоа" в зимнее трансферное окно.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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По информации зарубежных коллег, главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини попросил руководство клуба заблокировать переход россиянина. Причина - обострившиеся психологические проблемы конкурента Миранчука за место в составе Йосипа Иличича.

Не секрет, что Иличич уже давно испытывает психологические трудности. Несколько лет назад хавбек сборной Словении обратился за помощью к известному в Италии психотерапевту Пьетро Маранджелло. Тот диагностировал не стандартную депрессию, а биполярное аффективное расстройство.

Что касается Миранчука, то еще в начале этой недели его уход в "Дженоа" на правах аренды казался неизбежным. Во вторник Алексей должен был пройти медосмотр, но из-за волны травм в "Аталанте" Гасперини решил не отпускать экс-хавбека "Локомотива".

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