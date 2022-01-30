Жиго уйдет в "Марсель" после окончания сезона

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Французский защитник "Спартака" Самюэль Жиго продолжит карьеру в "Марселе".
Как сообщает Twitter "Спартака", Жиго подписал контракт с "Марселем", но завершит нынешний сезон в московском клубе на правах аренды.
Ранее клубы достигли соглашения о переходе игрока. Об условиях сделки не сообщается, но новый сезон Жиго начнет в составе "Марселя".
Француз перешел в "Спартак" летом 2018 года. До этого он выступал за бельгийский "Гент".
В нынешнем чемпионате РПЛ на его счету 16 матчей и один забитый мяч.
С Сэмом в команде мы прожили много крутых моментов ✨— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 29, 2022
Надеемся, за следующие месяцы наша совместная история станет более незабываемой! ❤ pic.twitter.com/DcoGgN5kfP