Жиго уйдет в "Марсель" после окончания сезона

Французский защитник "Спартака" Самюэль Жиго продолжит карьеру в "Марселе".

Как сообщает Twitter "Спартака", Жиго подписал контракт с "Марселем", но завершит нынешний сезон в московском клубе на правах аренды.

Ранее клубы достигли соглашения о переходе игрока. Об условиях сделки не сообщается, но новый сезон Жиго начнет в составе "Марселя".

Француз перешел в "Спартак" летом 2018 года. До этого он выступал за бельгийский "Гент".

В нынешнем чемпионате РПЛ на его счету 16 матчей и один забитый мяч.