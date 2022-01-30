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30.01.2022 00:46
Рубрика: Спорт

Жиго уйдет в "Марсель" после окончания сезона

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Французский защитник "Спартака" Самюэль Жиго продолжит карьеру в "Марселе".

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
"Спартак" упустил победу в первом матче Ваноли

Как сообщает Twitter "Спартака", Жиго подписал контракт с "Марселем", но завершит нынешний сезон в московском клубе на правах аренды.

Ранее клубы достигли соглашения о переходе игрока. Об условиях сделки не сообщается, но новый сезон Жиго начнет в составе "Марселя".

Француз перешел в "Спартак" летом 2018 года. До этого он выступал за бельгийский "Гент".

В нынешнем чемпионате РПЛ на его счету 16 матчей и один забитый мяч.

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