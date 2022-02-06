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Рубрика: Спорт

"Фиорентина" расторгнет контракт с Кокориным в конце февраля

Текст: Артур Нанян

Руководство итальянской "Фиорентины" намерено избавиться от Александра Кокорина в зимнее межсезонье.

Фото: Джузеппе Маффиа/РИА Новости
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По информации флорентийского издания La Nazione, "фиалки" хотят продать Кокорина за малую сумму до 22 февраля - до закрытия трансферного окна в России. Если этого сделать не удастся, "Фиорентина" расторгнет договор с форвардом с выплатой компенсации.

Контракт Кокорина с итальянским клубом действует до конца июня 2024 года. За более чем год, проведенный в этой команде, Александр ни разу не появился на поле в стартовом составе. В нынешнем сезоне он провел лишь пять матчей в Серии А, не отметившись в них результативными действиями.

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