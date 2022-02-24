РПЛ сообщила о переносе двух матчей 19-го тура РПЛ

Российская Премьер-Лига и Российский футбольный союз сообщили, что матчи 19-го тура РПЛ, запланированные к проведению в Москве, Нижнем Новгороде, Химках, Сочи, Грозном и Санкт-Петербурге пройдут в соответствии с утвержденным ранее расписанием.

Матчи "Ростов" - "Крылья Советов" и "Краснодар" - "Локомотив" в ранее запланированные сроки не состоятся.

"Встречи в Ростове-на-Дону и Краснодаре, где в связи с распоряжением Росавиации приостановлена работа аэропортов, перенесены. Новые даты и время проведения этих матчей будут опубликованы дополнительно", - говорится в сообщении на сайте РПЛ.