РФС и РПЛ прорабатывают вопрос проведения матчей 19-го тура

Российский футбольный союз и Российская премьер-лига прорабатывают вопрос проведения матчей 19-го тура, запланированных в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Об этом сообщает сайт РПЛ.

"В настоящее время Российский футбольный союз и Российская премьер-лига прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учетом приостановки работы аэропортов в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В рамках 19-го тура чемпионата России НА 27 февраля запланированы матчи "Краснодар" - "Локомотив" и "Ростов" - "Крылья Советов".

Как сообщает Росавиация, на юге России временно приостановлена работа аэропортов в 12 городах.