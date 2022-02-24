"МЮ" спасся от поражения в матче Лиги чемпионов с "Атлетико"

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью на выезде с "Атлетико" в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов - 1:1.

Несмотря на богатый опыт выступления в еврокубках, пути этих команд в Лиге чемпионов ранее не пересекались. Тем интереснее наблюдать за их противостоянием, особенно в тот момент, когда оба клуба переживают непростые времена.

Как уже не раз было в нынешнем сезоне, "Атлетико" упустил преимущество. Открыв счет уже на седьмой минуте усилиями Жоао Феликса, "матрасники" сбавили обороты. При этом не сказать, что гости демонстрировали какой-то запредельный уровень, однако своего они все-таки добились: уже в самой концовке с передачи Бруну Фернандеша отличился 19-летний Энтони Эланга. Как итог - 1:1, и теперь все решится в ответном поединке на "Олд Траффорд" 15 марта.

Во второй паре дня "Аякс" соперничал в Лиссабоне с "Бенфикой". До перерыва команды забили на двоих три мяча - два на счету амстердамцев, один - хозяев. Уступая в счете, португальцы все же вырвали ничью - 2:2.