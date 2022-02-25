Определились потенциальные соперники "Спартака" в 1/8 финала Лиги Европы

По итогам матчей 1/16 финала Лиги Европы УЕФА определились восемь клубов, один из которых может стать соперником московского "Спартака" в следующем раунде турнира.

В пятницу в 14:00 по московскому времени в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии борьбу продолжает единственный из оставшихся российских клубов в еврокубках - московский "Спартак".

Красно-белые и еще семь победителей групп - "Айнтрахт", "Байер", "Вест Хэм", "Галатасарай", "Лион", "Монако" и "Црвена Звезда", вышли в эту стадию напрямую и стали сеяными. Вторая восьмерка определилась в четверг.

В числе тех, кто может остаться "Спартаку" - испанские "Барселона", "Севилья и "Бетис", обыгравший "Зенит", итальянская "Аталанта", немецкий "Лейпциг", который возглавляет экс-наставник москвичей Доменико Тедеско, шотландский "Рейнджерс", португальские "Порту" и "Брага".

Первые матчи состоятся 10 марта, ответные на полях сеяных команд - 17 марта.