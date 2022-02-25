"Атлетико" и "МЮ" не выявили победителя в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Мадридский "Атлетико" не сумел удержать преимущество в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" - 1:1. Теперь судьба этого противостояния решится 15 марта на "Олд Траффорд".

У "Атлетико" с "МЮ" много схожего: обе команды находятся в кризисе, у них могут смениться главные тренеры, звезды Луис Суарес и Криштиану Роналду не могут выйти на прежний уровень. Тем интереснее наблюдать за их противостоянием, особенно в Лиге чемпионов - турнира, в котором ранее пути мадридцев и "красных дьяволов" не пересекались.

В целом "Манчестер Юнайтед" должен быть доволен итогами первой встречи: уступая большую часть времени, англичане все же вырвали ничью благодаря голу на 80-й минуте. Причем забил его не Криштиану Роналду или кто-то из лидеров команды, а 19-летний Энтони Эланга, ставший самым юным автором гола "МЮ" в плей-офф Лиги чемпионов.

Но, несмотря на ничью, многие эксперты остались разочарованы игрой "красных дьяволов". Не скрывал своих эмоций и рулевой "манкунианцев" Ральф Рангник. Обычно выдержанный немец на пресс-конференции отметил, что он остался в шоке от того, как действовали его футболисты до перерыва.

- В то, во что мы играли в первом тайме, я до сих пор не могу поверить. Ребята не верили в себя, не было никакой агрессии - вот почему у нас возникли проблемы, - считает Рангник. - Во второй половине мы выглядели лучше, больше владели мячом. Думаю, "МЮ" мог и победить, будь у нас еще минут десять. Ответный матч будет совсем другим, 75 тысяч фанатов будут гнать нас вперед.

Разумеется, домашней ничьей в "Атлетико" никто особо не обрадовался. "Ощущения неоднозначные. С одной стороны, мы провели прекрасный матч, контролировали игру, но с другой - соперник, ничего не создав, забил при первой же возможности. Таков футбол", - отметил автор гола в составе хозяев Жоау Феликс.

Солидарен с Феликсом защитник "матрасников" Хосе Хименес. "Честно говоря, результат расстраивает. "Атлетико" заслуживал победы, мы сделали для этого все возможное, задавали тон во всех аспектах, хорошо оборонялись, создавали моменты, дважды попали в штангу. Но, когда не хватает эффективности, есть опасность упустить свое. У "МЮ" очень хорошая команда, они поймали нас на контратаке. Мы пропустили случайный гол - это обидно", - подчеркнул Хименес.

Примерно в тех же тонах, что Хименес с Феликсом, высказался главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне. Аргентинскому специалисту не позавидуешь: пожалуй, впервые за те 11 лет, что он руководит этой командой, на него вылилось так много критики. И ведь есть за что: мадридцы фактически распрощались с шансами защитить чемпионский титул в Испании, вылетели из Кубка страны и одержали лишь три победы в последних девяти встречах во всех турнирах.

- Похоже, мы расплачиваемся за прошлый сезон, когда нам везло и в итоге "Атлетико" стал чемпионом. Сейчас у нас то взлеты, то падения. Сегодня "Юнайтед" воспользовался нашей единственной ошибкой. Тем не менее я удовлетворен игрой. Мы не смогли добиться победы, однако исход противостояния непонятен. Кажется, преимущество теперь у соперника, но я считаю, что ничего не изменилось, - сказал Симеоне.

Более насыщенным на события получился матч в Лиссабоне, где "Бенфика" принимала "Аякс". Дважды уступая в счете, хозяева все же вырвали ничью - 2:2.

"Аякс" - одна из трех команд, завершивших групповой этап с шестью победами в шести встречах. Одним из героев клуба из столицы Нидерландов стал Себастьян Аллер: форвард сборной Кот-д Ивуара является лучшим бомбардиром нынешней Лиги чемпионов (11 голов), причем забивает он в каждом поединке. А в игре с "Бенфикой" Аллер поразил не только чужие, но и свои ворота, отметившись автоголом.

Путевку в четвертьфинал команды разыграют 15 марта на знаменитом "театре мечты" - манчестерском "Олд Траффорд"

Если бы не отмена правила выездного гола, сейчас можно было бы с уверенностью говорить о том, что именно "Аякс" - очевидный фаворит своей пары. А так амстердамцы наверняка захотят обыграть "Бенфику" на домашней арене, не доводя дело до дополнительного времени или серии пенальти.

- После такого матча испытываю смешанные чувства. Мы добились хорошего результата, но упустили победу, не реализовав два-три отличных момента. Второй гол "Бенфики" был совсем необязательным, - полагает тренер "Аякса" Эрик тен Хаг.

В свою очередь рулевой лиссабонцев Нелсон Вериссиму оптимистично настроен перед выездом в Амстердам. "Доволен игрой, но не ее итогом. Шла равная борьба, обе команды стремились к победе. Нам удалось приспособиться ко многим ситуациям по ходу встречи. Результат огорчает, однако ничего еще неясно. Я верю в своих ребят", - заявил Вериссиму.

Напомним результаты остальных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов: "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Реал" (Испания) - 1:0, "Спортинг" (Португалия) - "Манчестер Сити" (Англия) - 0:5, "Интер" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) - 0:2, "Зальцбург" (Австрия) - "Бавария" (Германия) - 1:1, "Вильярреал" (Испания) - "Ювентус" (Италия) - 1:1, "Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция) - 2:0.

Где будем смотреть

25 февраля, пятница, "Матч! Футбол 1"

14.00. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Прямая трансляция.

Лига Европы

Накануне определились все участники 1/8 финала Лиги Европы. Среди них мог оказаться и "Зенит", который после домашнего поражения в первом матче 1/16 финала против "Бетиса" (2:3) съездил в Испанию. Результат этой встречи стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Ну а сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) пройдет жеребьевка 1/8 Лиги Европы, куда напрямую в качестве победителя своей группы попал московский "Спартак". "Красно-белые" попали в число восьми сеяных этой стадии вместе с "Айнтрахтом", "Байером" (оба - Германия), "Лионом", "Монако" (оба - Франция), "Вест Хэмом" (Англия), "Галатасараем" (Турция) и сербской "Црвеной Звездой". Клубы из одной страны разводятся на этой стадии по разным парам. Первые матчи пройдут 10 марта, ответные - 17-го числа.