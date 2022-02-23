"Челси" обыграл "Лилль", "Ювентус" упустил победу в матче против "Вильярреала"

В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский "Челси" на домашней арене переиграл французский "Лилль" - 2:0, а "Вильярреал" на своем поле ушел от поражения в матче против "Ювентуса" - 1:1.

Лондонский "Челси" в матче против "Лилля" открыл счет уже на восьмой минуте встречи. После подачи с углового Кай Хаверц пробил головой, и мяч, после отскока от газона, оказался в сетке ворот гостей.

Во втором тайме преимущество "Челси" увеличил Кристиан Пулишич - 2:0. Лондонцы получили неплохой задел перед ответной встречей.

В другом матче дня испанский "Вильярреал" на своем поле принимал "Ювентус" из Италии. Уже на 32-й секунде встречи новичок туринцев - бывший нападающий "Фиорентины" Душан Влахович забил свой дебютный мяч в этом турнире.

Но удержать преимущество гостям не удалось. Во втором тайме опытный Дани Парехо дальним ударом поразил ворота Войцеха Щенсны - 1:1.

Ответные матчи пройдут 16 марта.