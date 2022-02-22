"Атлетико" примет "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду в Мадриде состоится один из самых увлекательных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов: "Атлетико" примет "Манчестер Юнайтед".

Футболисты "Атлетико" выбили в позапрошлом розыгрыше Лиги чемпионов "Ливерпуль". Теперь им будет противостоять еще один английский гранд - "Манчестер Юнайтед". Фото: Getty Images

К старту плей-офф главного еврокубка обе команды подходят в не лучшей форме. Да, на выходных что "Атлетико", что "красные дьяволы" одержали победы - над "Осасуной" (3:0) и "Лидсом" (4:2) соответственно. Но результаты последних месяцев одних из грандов европейского футбола приводят в уныние: мадридцы идут на пятом месте в Примере, потеряв фактически все шансы отстоять чемпионский титул, а "манкунианцы" недавно вылетели из Кубка Англии и уже в самое ближайшее время рискуют опуститься вне зоны Лиги чемпионов в национальном первенстве.

Нынешний сезон - пожалуй, самый сложный для "Атлетико" за 11 лет, что у руля команды стоит Диего Симеоне. С одной стороны, "матрасники" в восьмой раз из девяти при аргентинце вышли в плей-офф Лиги чемпионов, но с другой - как уже было отмечено, клуб отстает от лидеров испанского первенства. В этой "Ла Лиге" мадридцы пропустили 33 мяча - худший результат за время работы Симеоне, а ведь впереди еще 14 встреч.

Вполне возможно, что грядущим летом Симеоне попрощается с "Атлетико". По информации Cadena Ser, руководство "матрасников" и сам тренер хотят досрочного прекращения сотрудничества. Диего полагает, что не все в клубе поддерживают его. Симеоне крайне недоволен появившимися слухами о переговорах "Атлетико" с другим тренером. Это заставляет его нервничать и чувствовать себя некомфортно. В свою очередь боссы "рохибланкос" не сомневаются в умениях аргентинца, но считают, что между ним и игроками нет связи.

Что интересно - почти сразу же свою заинтересованность в приглашении Симеоне проявил "Манчестер Юнайтед". Нынешний главный тренер "манкунианцев" Ральф Рангник уйдет со своего поста по окончании сезона. Среди возможных кандидатов на вакантную должность называются имена разных специалистов, и одним из них является Симеоне.

Руководство "Атлетико" недовольно результатами команды и готово уволить тренера Диего Симеоне. Главный претендент на аргентинца - "Юнайтед"

Впрочем, вряд ли прямо сейчас Симеоне думает о чем-то другом, кроме как о Лиге чемпионов. О турнире, в котором этот тренер дважды доходил до финала, но оба раза уступал принципиальному сопернику - "Реалу".

- В групповой стадии ребята показали характер, сумев добыть нужный результат в последнем туре против "Порту". Кто бы что ни говорил, но у "Атлетико" есть бойцовский дух. Вот и недавно мы пережили тяжелый удар, уступив дома "Леванте" (0:1). У нас было лишь несколько дней на подготовку к поединку с "Осасуной" - очень сильным соперником. И мы вышли, набрали три очка и показали классный футбол. Вот что мне нужно, - отметил Симеоне.

Как и для "Атлетико", Лига чемпионов - единственный шанс для "МЮ" завоевать трофей в этом сезоне. Но, если откровенно, пока не видно, за счет чего подопечные Рангника собираются завоевать трофей. "Красные дьяволы" крайне нестабильны, а на днях в британских СМИ заговорили о расколе в раздевалке. Якобы Криштиану Роналду практически не общается с капитаном команды Гарри Магуайром и хочет забрать повязку себе. В этом деле Роналду поддерживают несколько игроков, в том числе его соотечественники - Диогу Далот и Бруну Фернандеш, в то время как остальные футболисты, в основном англичане, выступают на стороне Магуайра.

Во второй паре лиссабонская "Бенфика" примет "Аякс". Амстердамская команда набрала максимальные 12 очков на групповой стадии - похвастаться таким достижением могут только "Бавария" и "Ливерпуль". В шести матчах клуб из Нидерландов забил аж 20 мячей, разгромив 4:0 дортмундскую "Боруссию". С тех пор "Аякс" не стал слабее, он лидирует во внутреннем первенстве и готов как минимум на повторение результата 2019 года, когда "красно-белые" дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

- В таком турнире, как Лига чемпионов, сложно выиграть даже один матч, не говоря уже о шести победах. Но мы прекрасно понимаем, что в плей-офф не бывает слабых команд. "Бенфика" - опытный боец. При этом я уверен, что никто не хотел бы получить нас в соперники. Мы показали свой класс в группе и теперь готовы к большему, - заявил рулевой "Аякса" Эрик тен Хаг.

Интересные факты

- "Атлетико" и "МЮ" встречаются впервые за более чем 30 лет. Единственные их матчи состоялись в розыгрыше Кубка кубков сезона-1991/92 - дома испанская команда выиграла 3:0, а поединок в Англии завершился вничью (1:1).

- "Атлетико" девятый раз подряд играл на групповой стадии Лиги чемпионов и в 12-й раз в общей сложности. По данному показателю "матрасники" делят третье место среди испанских клубов с "Валенсией". Только "Барселона" и мадридский "Реал" выступали в групповом раунде чаще (по 26 раз).

- В этом сезоне "МЮ" в 24-й раз выступал на групповой стадии Лиги чемпионов - это рекорд среди английских клубов. "Красные дьяволы" пробились в плей-офф в 19-й раз, что также является национальным рекордом. При этом в прошлом сезоне "Юнайтед" в плей-офф ЛЧ не участвовал.

Где будем смотреть

23 февраля, среда, "Матч ТВ"

22.45. "Атлетико" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

22.45. "Бенфика" (Португалия) - "Аякс" (Нидерланды). Прямая трансляция.