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21.02.2022 01:20
Рубрика: Спорт

"ПСЖ" потерпел первое за 4 месяца поражение в чемпионате Франции по футболу

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8686)
Один из фаворитов Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" неожиданно проиграл на выезде "Нанту" (1:3) в матче 25-го тура чемпионата Франции. Это поражение стало первым для парижан в национальном первенстве за четыре месяца.
Звездный новичок "ПСЖ" Лионель Месси пока не показывает той яркой игры, которой от него ждут болельщики парижан. Фото: REUTERS Звездный новичок "ПСЖ" Лионель Месси пока не показывает той яркой игры, которой от него ждут болельщики парижан. Фото: REUTERS
Звездный новичок "ПСЖ" Лионель Месси пока не показывает той яркой игры, которой от него ждут болельщики парижан. Фото: REUTERS

В последние годы все уже привыкли, что у "ПСЖ" не возникает практически никаких проблем во внутреннем первенстве. Исключением стал прошлогодний розыгрыш "Лиги 1", в котором титул завоевал "Лилль". Сейчас все идет к очередному чемпионству парижан, но команда Маурисио Почеттино постоянно сталкивается с критикой. И вполне справедливой.

При аргентинском специалисте "ПСЖ" приучил своих болельщиков к нестабильности: порой "столичные" чередуют яркие и успешные матчи с провалами. Вот и на минувшей неделе Лионель Месси и компания сначала обыграли в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" (1:0), а затем оконфузились в Нанте. Что интересно, парижане пропустили от "канареек" три мяча еще до перерыва.

Справедливости ради, "ПСЖ" мог и вытащить матч против "Нанта". В самом начале второй половины Неймар отквитал один мяч. Бразилец мог вернуть интригу, но на 59-й минуте не реализовал пенальти. Как итог - поражение.

- Мы очень расстроены. Разочарование еще большее, потому что ребята моментами играли неплохо, создавали угрозу у чужих ворот. "ПСЖ" уступил из-за нескольких эпизодов, а "Нант" был очень эффективен. Моя обязанность - найти плюсы в нашем футболе и попытаться решить те проблемы, которые у нас были. Не думаю, что футболисты устали после матча с "Реалом" - это другой поединок, другой турнир, - подчеркнул главный тренер парижан Маурисио Почеттино.

Фото: REUTERS
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Юбилейным, 800-м, в карьере матч с "Нантом" стал для Лионеля Месси. Игра аргентинца - одна из главных тем для обсуждения во французских спортивных СМИ. Выступления семикратного обладателя "Золотого мяча" оценивают двояко. Если судить по количеству забитых мячей, то Месси проводит худший сезон в карьере: в 22 матчах за новый клуб он отличился лишь семь раз. Но если смотреть на цифры в целом, с учетом голевых передач, то здесь картина совсем иная - Лионель набрал 11 (3+8) очков за "ПСЖ" по системе "гол+пас" в 12 последних встречах.

- Месси - лучший игрок в мире. Месси и есть футбол. Не думаю, что незабитый пенальти в матче с "Реалом" как-то повлияет на его уверенность. Если кто-то так говорит, то он не разбирается в нашем виде спорта, - считает Почеттино.

Парижане с Месси и Неймаром в составе проиграли "Нанту" (1:3), пропустив три мяча до перерыва

Несмотря на поражение в Нанте, "ПСЖ" лидирует в чемпионате с большим отрывом - 59 очков против 46 у "Марселя". При этом "провансальцы" могли вчера сократить отставание от лидера в домашнем матче с "Клермоном", который завершился после подписания номера "РГ" в печать.

Яркий поединок состоялся на выходных в Англии: лидер Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимал "Тоттенхэм". К этому противостоянию лондонцы подошли с серией из трех поражений, в то время как "горожане" в последний раз проигрывали в конце октября. Команды забили на двоих пять мячей, два из них - уже в компенсированное время. Решающий гол в свой актив записал бомбардир "Тоттенхэма" Гарри Кейн, который принес "шпорам" неожиданную победу - 3:2. Уступив дома, "Сити" еще ближе подпустил к себе "Ливерпуль": "красные" теперь отстают от клуба из Манчестера лишь на шесть очков, имея при этом матч в запасе.

Еврокубки

Питерский "Зенит" проиграл дома испанскому "Бетису" со счетом 2:3 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Интересно, что все пять мячей в этой встрече были забиты до перерыва. Исправить ситуацию "сине-бело-голубые" могут в этот четверг, когда и состоится ответный поединок.

- Первые официальные матчи всегда проходят достаточно сложно. Но не буду скрывать, что могли проявить себя лучше. Плохо вошли в игру как в обороне, так и в атаке. Ошибки в защите привели к трем голам до перерыва. Отыграться в такой ситуации непросто, однако ребята переломили ход встречи, появилась надежда. Думаю, по опасным эпизодам у чужих ворот "Зенит" не уступил сопернику. Насколько скажется на наших шансах отмена правила выездного гола? Это положительный момент. "Бетис" много атакует, забивает. То же самое можно сказать и про "Зенит", - сказал на пресс-конференции рулевой питерцев Сергей Семак.

Напомним: в 1/8 финала ЛЕ напрямую попал московский "Спартак", выигравший свою группу. Соперника по плей-офф "красно-белые" узнают по итогам жеребьевки 25 февраля. Стоит также добавить, что в эту субботу четырьмя матчами 19-го тура возобновляется розыгрыш российской Премьер-лиги. Центральным событием станет принципиальное дерби между "Спартаком" и ЦСКА, которое пройдет на домашней арене спартаковцев.

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