Рублев выиграл теннисный турнир в Марселе

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира ATP в Марселе, одолев в финале в двух сетах представителя Канады Феликса Оже-Альяссима - 7:5, 7:6.

Для Рублева турнир во Франции был неплохой возможностью реабилитироваться после не слишком успешного выступления на Открытом чемпионате Австралии, где Андрей выбыл уже на стадии третьего круга. Что интересно - в Марселе россиянин в каждом матче, кроме финального, отдавал соперникам хотя бы один сет.

Сегодняшний титул стал девятым для Рублева в ATP. А в прошлом году в Марселе трофей завоевал еще один наш соотечественник - Даниил Медведев.