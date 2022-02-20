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15:00
Церемония торжественного закрытия Олимпиады
20.02.2022 15:00

Церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине. Онлайн-трансляция

Фото: SEBASTIEN BOZON / AFP
Фото: SEBASTIEN BOZON / AFP Фото: SEBASTIEN BOZON / AFP

Олимпийские игры в Пекине подошли к концу. Две недели мы следили за событиями на главных спортивных аренах этой зимы. Казалось, только что прошла церемония открытия, только что был зажжен на стадионе "Птичье гнездо" олимпийский огонь, однако уже сегодня мы будем прощаться с Олимпиадой.

Знаменосцем нашей команды будет лыжник Александр Большунов - трехкратный олимпийский чемпион этих Игр. Свою третью золотую награду он завоевал накануне - в сокращенном из-за непогоды марафоне.

Олимпийский флаг будет передан мэрам итальянских городов Милан и Кортина-д'Ампеццо. Именно они примут Зимние Олимпийских игры 2026 года.

Текстовая онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине начнется в 15.00 по московскому времени.

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