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20.02.2022 16:49
Рубрика: Власть

Владимир Путин встретится с Ильхамом Алиевым

Текст: Кира Латухина

Следующая неделя у президента будет насыщенной. В графике и встречи с зарубежными лидерами, и важные мероприятия внутренней повестки.

Совещание по итогам выполнения Посланий Федеральному собранию за два года, встреча с паралимпийцами перед их отъездом на Зимние Игры (в формате видеоконференции), возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата и поздравление с Днем защитника Отечества - вот несколько мероприятий из президентских планов на неделю с 21 по 27 февраля. О графике сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Также Владимир Путин проведет переговоры с азербайджанским коллегой - Ильхам Алиев прибудет в нашу страну с официальным визитом - и премьер-министром Пакистана.

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