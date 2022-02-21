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Рубрика: Спорт

Мбаппе выдвинул ряд условий руководству "Пари Сен-Жермен"

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 38(8686)
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе рассматривает вариант с продлением контракта с нынешним клубом. Но для этого француз выдвигает руководству парижан ряд условий.
Килиан Мбаппе (слева) все еще не решил, где продолжит карьеру - в "ПСЖ" или мадридском "Реале". Фото: REUTERS Килиан Мбаппе (слева) все еще не решил, где продолжит карьеру - в "ПСЖ" или мадридском "Реале". Фото: REUTERS
Килиан Мбаппе (слева) все еще не решил, где продолжит карьеру - в "ПСЖ" или мадридском "Реале". Фото: REUTERS

По информации издания L Equipe, Мбаппе хочет быть главной звездой в проекте "ПСЖ", а его окружение после летнего трансфера Серхио Рамоса усомнилось в политике клуба по отношению к молодежи. Привлечение Килиана к принятию решений в следующее межсезонье могло бы в какой-то степени убедить его остаться.

Кроме того, Мбаппе и нескольким франкоязычным футболистам не нравятся привилегии, которые были у южноамериканских игроков в первой части сезона - опоздания на тренировки и неподобающее поведение. Из-за этого Килиан начал сомневаться в способности боссов клуба, а также тренера Маурисио Почеттино диктовать стандарты высокого уровня.

Контракт Мбаппе с парижским клубом истекает по окончании нынешнего сезона

Что касается главного претендента на покупку Мбаппе - "Реала", то руководство "сливочных" по-прежнему уверено, что форвард окажется в Мадриде. "Королевский клуб" готов предложить Килиану шестилетний контракт с зарплатой 50 миллионов евро в год. В случае перехода в "Реал" француз станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Еврокубки

Питерский "Зенит" проиграл дома испанскому "Бетису" со счетом 2:3 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Интересно, что все пять мячей в этой встрече были забиты до перерыва. Исправить ситуацию "сине-бело-голубые" могут в этот четверг, когда и состоится ответный поединок.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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- Первые официальные матчи всегда проходят достаточно сложно. Но не буду скрывать, что могли проявить себя лучше. Плохо вошли в игру как в обороне, так и в атаке. Ошибки в защите привели к трем голам до перерыва. Отыграться в такой ситуации непросто, однако ребята переломили ход встречи, появилась надежда. Думаю, по опасным эпизодам у чужих ворот "Зенит" не уступил сопернику. Насколько скажется на наших шансах отмена правила выездного гола? Это положительный момент. "Бетис" много атакует, забивает. То же самое можно сказать и про "Зенит", - сказал на пресс-конференции рулевой питерцев Сергей Семак.

Напомним: в 1/8 финала ЛЕ напрямую попал московский "Спартак", выигравший свою группу. Соперника по плей-офф "красно-белые" узнают по итогам жеребьевки 25 февраля. Стоит также добавить, что в эту субботу четырьмя матчами 19-го тура возобновляется розыгрыш российской Премьер-лиги. Центральным событием станет принципиальное дерби между "Спартаком" и ЦСКА, которое пройдет на домашней арене спартаковцев.

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