Роналду обновил свой антирекорд по играм без забитых мячей

Новости

Невролог Голубинская рассказала об особенностях головной боли при "омикроне" 03:23
В Роспотребнадзоре разработали технологию выявления COVID-19 на ранних стадиях 02:32
Шхагошев: ЕС хочет вернуться к диалогу с Россией при посредничестве Киева 02:04
Пушков назвал странным приглашение Байдена на Украину 01:21
Генетик Исаев: "Омикрон"-штамм вытеснит "дельту" из популяции 00:53
Захарова: Действия США и Британии - это классическая пропаганда войны 00:27
Захарова: Американские политики врали, врут и будут врать 13.02.2022
Пушилин: Киев наращивает свои силы и технику в Донбассе 13.02.2022
Сильное землетрясение произошло в Грузии 13.02.2022
Зампостпреда РФ при ООН Полянский оценил ситуацию вокруг Украины 13.02.2022
Более 607 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 13.02.2022
В Роспотребнадзоре дали рекомендации, сколько нужно пить зимой 13.02.2022
Чумаков сообщил, что больной с "омикроном" может заразить до 16 человек 13.02.2022
Украинские военные устроили стрельбу в кафе в Донецкой области 13.02.2022
Кандидат в президенты Франции Пекресс выступила против принятия Украины в НАТО 13.02.2022
Выдающемуся тренеру Татьяне Тарасовой исполнилось 75 лет 13.02.2022
Боли в костях, потеря веса и кашель названы возможными симптомами рака 13.02.2022
Генсек ОБСЕ: СММ продолжит свою работу на Украине 13.02.2022
Чумаков: 2% населения Земли вымерло бы, если бы не вакцины от ковида 13.02.2022
В Индии запретили фильм о любви мужчины-офицера и мальчика из Кашмира 13.02.2022
Детский омбудсмен в Оренбуржье допустила отстрел бродячих собак 13.02.2022
Путин поздравил тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову с юбилеем 13.02.2022
Власти Москвы проверят обоснованность повышенных начислений за ЖКУ в Коптево 13.02.2022
Госавиаслужба: Оснований для закрытия неба над Украиной нет 13.02.2022
Открывший стрельбу в квартире уральский пенсионер убил свою жену 13.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
14.02.2022 02:10
Рубрика: Спорт

Роналду обновил свой антирекорд по играм без забитых мячей

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 32(8680)
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не может отметиться результативными действиями в 2022 году. Его безголевая серия достигла отметки в шесть встреч.

В последний раз Роналду столько "молчал" в январе 2009 года. Тогда он, выступая за "МЮ", не мог отличиться в семи поединках кряду. Другой вопрос, что в то время "красные дьяволы" были одними из лидеров чемпионата Англии, а сейчас на неудачи Криштиану накладываются еще и нестабильные выступления его клуба.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Мозес продлил контракт со "Спартаком" до 2024 года

Не сумев одолеть на своем поле "Саутгемптон" (1:1) в матче 24-го тура Премьер-лиги, "манкунианцы" всерьез усложнили себе задачу по попаданию в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. На данный момент они идут пятыми в таблице, имея в своем активе 40 очков. Чуть ниже расположились "Арсенал" (39 баллов) и "Тоттенхэм" (36), но у обеих лондонских команд есть несколько встреч в запасе по сравнению с "МЮ".

Возвращаясь к Роналду, стоит отметить, что в британской прессе уже несколько недель как говорят о его прохладных отношениях с главным тренером "Юнайтед" Ральфом Рангником. Сам немец не боится публично критиковать португальца, а перед игрой с "Саутгемптоном" и вовсе подчеркнул, что команде необходимо ближайшим летом усилить атакующую линию.

Тем временем лондонский "Челси" стал победителем клубного чемпионата, прошедшего в Эмиратах. В финале "синие" обыграли в дополнительное время бразильский "Палмейрас" со счетом 2:1.

Что интересно - европейские клубы выигрывают клубный чемпионат мира в девятый раз подряд. В последний раз представитель другой конфедерации завоевал титул в 2012 году, когда, к слову, в решающем матче бразильский "Коринтианс" одолел "Челси".

Отметим, что прошедший клубный ЧМ стал последним, в котором соревнования прошли в привычном формате. Уже со следующего розыгрыша турнир заменит Кубок конфедераций, и в нем примут участие 24 лучшие команды планеты - восемь от Европы, шесть - от Южной Америки, по три - от Африки, Азии и Северной и Центральной Америки и один клуб от Океании. По задумке ФИФА, новый турнир должен состояться в следующем году.

Спорт Футбол Игроки и тренеры