Роналду обновил свой антирекорд по играм без забитых мячей

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не может отметиться результативными действиями в 2022 году. Его безголевая серия достигла отметки в шесть встреч.

В последний раз Роналду столько "молчал" в январе 2009 года. Тогда он, выступая за "МЮ", не мог отличиться в семи поединках кряду. Другой вопрос, что в то время "красные дьяволы" были одними из лидеров чемпионата Англии, а сейчас на неудачи Криштиану накладываются еще и нестабильные выступления его клуба.

Не сумев одолеть на своем поле "Саутгемптон" (1:1) в матче 24-го тура Премьер-лиги, "манкунианцы" всерьез усложнили себе задачу по попаданию в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. На данный момент они идут пятыми в таблице, имея в своем активе 40 очков. Чуть ниже расположились "Арсенал" (39 баллов) и "Тоттенхэм" (36), но у обеих лондонских команд есть несколько встреч в запасе по сравнению с "МЮ".

Возвращаясь к Роналду, стоит отметить, что в британской прессе уже несколько недель как говорят о его прохладных отношениях с главным тренером "Юнайтед" Ральфом Рангником. Сам немец не боится публично критиковать португальца, а перед игрой с "Саутгемптоном" и вовсе подчеркнул, что команде необходимо ближайшим летом усилить атакующую линию.

Тем временем лондонский "Челси" стал победителем клубного чемпионата, прошедшего в Эмиратах. В финале "синие" обыграли в дополнительное время бразильский "Палмейрас" со счетом 2:1.

Что интересно - европейские клубы выигрывают клубный чемпионат мира в девятый раз подряд. В последний раз представитель другой конфедерации завоевал титул в 2012 году, когда, к слову, в решающем матче бразильский "Коринтианс" одолел "Челси".

Отметим, что прошедший клубный ЧМ стал последним, в котором соревнования прошли в привычном формате. Уже со следующего розыгрыша турнир заменит Кубок конфедераций, и в нем примут участие 24 лучшие команды планеты - восемь от Европы, шесть - от Южной Америки, по три - от Африки, Азии и Северной и Центральной Америки и один клуб от Океании. По задумке ФИФА, новый турнир должен состояться в следующем году.