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Рубрика: Спорт

Футболист Джикия пожелал успеха российским спортсменам на Олимпиаде в Пекине

Текст: Максим Домчев

Лидер сборной России по футболу и московского "Спартака" защитник Георгий Джикия обратился к российским спортсменам, которые выступят на Олимпиаде в Пекине.

В опубликованном в Instagram Олимпийского комитета России видео футболист пожелал российским спортсменам успешного выступления в Китае, завоевать как можно больше золотых медалей и обойтись без травм.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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"Хочу поздравить спортсменов с открытием Олимпийских игр и пожелать им удачи, здоровья, чтобы они без травм прошли весь путь и привезли домой как можно больше золотых медалей", - сказал Джикия.

Олимпийские игры в Пекине будут открыты 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта.

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