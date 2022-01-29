Футболист Джикия пожелал успеха российским спортсменам на Олимпиаде в Пекине

Лидер сборной России по футболу и московского "Спартака" защитник Георгий Джикия обратился к российским спортсменам, которые выступят на Олимпиаде в Пекине.

В опубликованном в Instagram Олимпийского комитета России видео футболист пожелал российским спортсменам успешного выступления в Китае, завоевать как можно больше золотых медалей и обойтись без травм.

"Хочу поздравить спортсменов с открытием Олимпийских игр и пожелать им удачи, здоровья, чтобы они без травм прошли весь путь и привезли домой как можно больше золотых медалей", - сказал Джикия.

Олимпийские игры в Пекине будут открыты 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта.