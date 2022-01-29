Футболист Джикия пожелал успеха российским спортсменам на Олимпиаде в Пекине
Лидер сборной России по футболу и московского "Спартака" защитник Георгий Джикия обратился к российским спортсменам, которые выступят на Олимпиаде в Пекине.
В опубликованном в Instagram Олимпийского комитета России видео футболист пожелал российским спортсменам успешного выступления в Китае, завоевать как можно больше золотых медалей и обойтись без травм.
"Хочу поздравить спортсменов с открытием Олимпийских игр и пожелать им удачи, здоровья, чтобы они без травм прошли весь путь и привезли домой как можно больше золотых медалей", - сказал Джикия.
Олимпийские игры в Пекине будут открыты 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта.
Олимпийский чемпион в скелетоне Александр Третьяков снова нацелен на медали 27.01.2022
Скелетон кажется одним из самых экстремальных видов спорта. Тем удивительнее, что бал здесь правят ветераны: латышские братья Дукурсы и наш Александр Третьяков, которому 36 лет. Корреспондент "РГ" побеседовал со спортсменом накануне четвертой для него Олимпиады
Российские олимпийцы в восторге от еды в Олимпийской деревне 27.01.2022
Первые российские спортсмены заселились в Олимпийскую деревню и поделились своими впечатлениями от предложенной еды. Члены российской команды по шорт-треку Денис Айрапетян и Екатерина Ефременкова провели небольшую экскурсию по месту, где питаются атлеты из стран-участниц Олимпиады
ОКР утвердил состав команды на Олимпийские игры в Пекине 25.01.2022
Во вторник Олимпийский комитет России утвердил состав команды на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Всего на соревнования отправятся 212 спортсменов. В списке участников еще могут быть единичные изменения