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29.01.2022 22:50
Рубрика: Спорт

"Фиорентина" намерена досрочно расторгнуть контракт с Кокориным

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" ведет переговоры с российским нападающим Александром Кокориным о досрочном расторжении контракта.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Александр Кокорин получил в Италии антипремию "Посмешище года"

Как стало известно итальянскому журналисту Николо Скире, "Фиорентина" рассчитывает расстаться с Кокориным как можно скорее. Клуб готов заплатить игроку компенсацию за расторжение соглашения, рассчитанного до 2024 года. Ранее были попытки продать россиянина, но желающих заплатить за него желаемую сумму не нашлось.

30-летний Кокорин в нынешнем сезоне принял участие лишь в пяти играх за клуб.

Заинтересованность в переходе Кокорина проявляли "Химки", но подмосковный клуб сможет подписать его лишь в качестве свободного агента.

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