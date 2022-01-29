"Фиорентина" намерена досрочно расторгнуть контракт с Кокориным

Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" ведет переговоры с российским нападающим Александром Кокориным о досрочном расторжении контракта.

Как стало известно итальянскому журналисту Николо Скире, "Фиорентина" рассчитывает расстаться с Кокориным как можно скорее. Клуб готов заплатить игроку компенсацию за расторжение соглашения, рассчитанного до 2024 года. Ранее были попытки продать россиянина, но желающих заплатить за него желаемую сумму не нашлось.

30-летний Кокорин в нынешнем сезоне принял участие лишь в пяти играх за клуб.

Заинтересованность в переходе Кокорина проявляли "Химки", но подмосковный клуб сможет подписать его лишь в качестве свободного агента.