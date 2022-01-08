Александр Кокорин получил в Италии антипремию "Посмешище года"

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин стал обладателем сатирической премии, которую вручают худшим игрокам чемпионата Италии.

В Италии названы обладатели юмористической премии "Золотая урна", которую ежегодно получают самые худшие футболисты итальянской Серии А. На этот раз одна из наград досталась российскому футболисту.

В номинации "Посмешище" первое место по итогам голосования получил российский форвард "Фиорентины" Александр Кокорин, перешедший в этот клуб из московского "Спартака". За него свои голоса отдали 53,21% из числа проголосовавших.

В споре за этот приз Кокорин опередил француза Адриена Рабьо из "Ювентуса".

Учредитель премии Calciobidoni отметил, что трансфер Кокорина многие считают провалом, а сам футболист до сих пор является "подающим надежды".