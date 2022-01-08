Новости

В МВД Казахстана не подтвердили информацию о боях в пригороде Алма-Аты 23:36
"Детский лепет": Захарова о реакции США на беспорядки в Казахстане 23:25
Три человека погибли в ДТП с фурой в Ивановской области 23:02
Посол Казахстана пояснил ситуацию с инвестициями 23:01
Александр Кокорин получил в Италии антипремию "Посмешище года" 22:59
"Красный" уровень угрозы терроризма ввели в Жамбылской области Казахстана 22:39
Ковальчук назвал дату объявления состава сборной РФ по хоккею на ОИ 22:26
Новый "Человек-паук" стал самым кассовым комиксом в российском прокате 22:20
Около 495 тысяч военнослужащих прошли ревакцинацию 22:02
Россия и Беларусь обсуждают строительство новой атомной электростанции 21:56
Авиаотряд Роскосмоса доставил с Байконура студентов и курсантов 21:08
Ученые обнаружили астероид, который сблизится с Землей через 70 лет 21:01
МИД РФ получил сотни обращений о вывозе из Казахстана 20:44
Рогозин: На Байконуре сохраняется спокойная обстановка 20:29
СМИ: В Алма-Ате вооруженные люди напали на медучреждения 20:27
Православные храмы в Алма-Ате не пострадали во время беспорядков 20:13
Актриса из "Сватов" не исключает продолжения сериала 19:51
Сын певицы Шинейд О'Коннор покончил с сообой 19:24
В ДТП с грузовиком под Рязанью погиб человек, семеро пострадали 18:41
Гибрид штаммов "дельта" и "омикрон" обнаружен на Кипре 18:35
В ЕР заявили о поддержке действий властей Казахстана по наведению порядка 18:25
В Тюмени от отравления спиртом умерли девять человек 18:23
Удастся ли потушить в Туркменистане кратер "Врата ада", который сияет 50 лет 18:18
В 2022 году танковую армию ЗВО усилит дивизион самоходок "Коалиция-СВ" 17:56
Сборная России выиграла супермикст на этапе Кубка мира по биатлону 17:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
08.01.2022 22:59
Рубрика: Спорт

Александр Кокорин получил в Италии антипремию "Посмешище года"

Текст: Максим Домчев
Александр Кокорин. Фото: Петр Ковалев/ТАСС Александр Кокорин. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Александр Кокорин. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин стал обладателем сатирической премии, которую вручают худшим игрокам чемпионата Италии.

Ковальчук назвал дату объявления состава сборной РФ по хоккею на ОИ

В Италии названы обладатели юмористической премии "Золотая урна", которую ежегодно получают самые худшие футболисты итальянской Серии А. На этот раз одна из наград досталась российскому футболисту.

В номинации "Посмешище" первое место по итогам голосования получил российский форвард "Фиорентины" Александр Кокорин, перешедший в этот клуб из московского "Спартака". За него свои голоса отдали 53,21% из числа проголосовавших.

В споре за этот приз Кокорин опередил француза Адриена Рабьо из "Ювентуса".

Учредитель премии Calciobidoni отметил, что трансфер Кокорина многие считают провалом, а сам футболист до сих пор является "подающим надежды".

Спорт Футбол Европейские чемпионаты