Захарян и Мухин вошли в рейтинг лучших молодых игроков по версии УЕФА

Два российских футболиста - полузащитник "Динамо" Арсен Захарян и его коллега по амплуа из ЦСКА Максим Мухин - вошли в число перспективных молодых игроков по версии УЕФА.

Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций опубликовал список перспективных молодых футболистов. Этот рейтинг составлен при помощи журналистов и редакторов сайтов УЕФА. В него вошли футболисты старше 21 года, от которых следует ожидать яркой игры в 2022 году.

В число 40 игроков вошли два россиянина - полузащитник "Динамо" и сборной Росси Арсен Захарян, а также игрок средней линии поля ЦСКА и национальной команды Максим Мухин.

Из других игроков, включенных в рейтинг, стоит отметить норвежского нападающего Эрика Ботхейма, ставшего новичком "Краснодара".