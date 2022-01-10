Захарян и Мухин вошли в рейтинг лучших молодых игроков по версии УЕФА

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Два российских футболиста - полузащитник "Динамо" Арсен Захарян и его коллега по амплуа из ЦСКА Максим Мухин - вошли в число перспективных молодых игроков по версии УЕФА.
Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций опубликовал список перспективных молодых футболистов. Этот рейтинг составлен при помощи журналистов и редакторов сайтов УЕФА. В него вошли футболисты старше 21 года, от которых следует ожидать яркой игры в 2022 году.
В число 40 игроков вошли два россиянина - полузащитник "Динамо" и сборной Росси Арсен Захарян, а также игрок средней линии поля ЦСКА и национальной команды Максим Мухин.
Из других игроков, включенных в рейтинг, стоит отметить норвежского нападающего Эрика Ботхейма, ставшего новичком "Краснодара".