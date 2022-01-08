Ковальчук назвал дату объявления состава сборной РФ по хоккею на ОИ

Окончательный состав сборной России по хоккею на олимпийские игры в Пекине будет назван 23 января.

Об этом рассказал менеджер сборной России Илья Ковальчук. "Состав на Игры из 25 человек мы должны объявить 23 января, в Пекин вылетаем вечерним рейсом 2 февраля. Информация о всех ковидных протоколах в олимпийской столице у нас есть, я на прямой связи с исполнительным директором Международного олимпийского комитета Кристофом Дюби", - сказал Ковальчук.

По словам Ковальчука, тренировочный сбор команды должен начаться 20 января. После заезда на базу будут сданы тесты на коронавирус, после чего члены хоккейной сборной смогут передвигаться по базе.

Сам сбор команды будет закрытый. "Думаю, все отнесутся к этому с пониманием, плюс к этому планируем ежедневное тестирование игроков, тренерского штаба и персонала", - сказал Ковальчук.

Он добавил, что на предолимпийском сборе будут сыграны два контрольных матча, соперников назовут позже.