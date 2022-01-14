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14.01.2022 23:46
Рубрика: Спорт

Марк Кондратюк: моя победа - это чудо

Текст: Анна Козина
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал победу на чемпионате Европы в Таллине.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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- Не ожидал, что стану чемпионом Европы. Я рассчитывал на попадание в топ-3, как и на чемпионате России. Но я победил там и выиграл сейчас. Как будто чудо случилось, - приводит слова Марка пресс-служба Международного союза конькобежцев. - Что касается проката, то я очень рад, что смог подняться на более высокий уровень, чем прежде. После шести исполненных прыжков понял, что все идет нормально. С элементами справился. Хотя катался не лучшим образом, тяжеловато. Возможно, еще не выше на пик формы.

Кондратюк также поблагодарил своего наставника: "Я хотел бы отдельно поблагодарить Светлану Владимировну Соколовскую и всех тренеров, кто работали и работают со мной. Если бы не они, ничего этого не было".

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