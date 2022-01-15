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15.01.2022 04:10
Рубрика: В мире

Слушания в суде по делу об аннулировании визы Джоковича отложили

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В Австралии федеральный суд отложил запланированное на 15 января заседание по делу об аннулировании визы сербского теннисиста Новака Джоковича. Напомним, спортсмен решил оспорить решение властей о повторном аннулировании его визы и депортации. Следующее слушание состоится 16 января в 09:30 по местному времени, сообщает ТАСС.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Дело Джоковича все больше запутывается

Накануне Джокович был задержан иммиграционной полицией, пишет РИА Новости со ссылкой на CNN. Сейчас первая ракетка мира находится в отеле для мигрантов в Мельбурне.

Сербский теннисист прибыл в Австралию ночью 6 января и был задержан, так как не предоставил документы об освобождении от вакцинации. Виза спортсмена была аннулирована.

Позже спортсмен оспорил это решение через суд, однако власти вновь аннулировали его визу.

Стоит напомнить, что в декабре прошлого года Джокович переболел COVID-19.

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