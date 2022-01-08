Сборная России выиграла супермикст на этапе Кубка мира по биатлону

Сборная России выиграла одиночную смешанную эстафету на проходящем в Оберхофе этапе Кубка мира.

В этой гонке российскую команду представляли Антон Бабиков и Кристина Резцова.

Первый этап Бабиков завершил шестым, уступая лидеру 22 секунды. Резцова поначалу сократила отставание, но на стрельбе допустила промах и ушла на штрафной круг. После этого россияне откатились на 11-ю позицию, но на второй стрельбе Резцова снова вернулась в тройку.

Бабиков на третьем этапе вывел сборную России в лидеры, а Резцова лишь увеличила отрыв, уверенно финишировав первой.

Вторыми стали австрийцы, третьими - украинцы.