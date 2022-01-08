Российские биатлонисты стали пятыми в смешанной эстафете на этапе Кубка мира

В немецком Оберхофе на этапе Кубка мира по биатлону состоялась смешанная эстафета. Победу одержал норвежский квартет в составе Йоханнеса и Тарьея Бе, Ингрид Тандревольд и Марте Рёйселанн. Они финишировали с результатом 1 час 28 минут 51,4 секунды (шесть дополнительных патронов).

Вторыми стали белорусские биатлонисты - Никита Лобастов, Антон Смольский, Динара Алимбекова и Анна Сола. Они уступили победителям 23,1 секунды (пять доппатронов). Замкнули тройку призеров французы Антонен Гигонна, Симон Дестье, Анаис Бескон и Жюлия Симон - +2.01,3 от победителей и 11 доппатронов.

Россиянам совсем чуть-чуть не хватило для того, чтобы поднятся на пьедестал почета. Наши Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова стали пятыми. Они проиграли Норвегии 2 минуты 8,9 секунды и потратили на дистанции 9 дополнительных патронов.