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08.01.2022 16:22
Рубрика: Спорт

Российские биатлонисты стали пятыми в смешанной эстафете на этапе Кубка мира

Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В немецком Оберхофе на этапе Кубка мира по биатлону состоялась смешанная эстафета. Победу одержал норвежский квартет в составе Йоханнеса и Тарьея Бе, Ингрид Тандревольд и Марте Рёйселанн. Они финишировали с результатом 1 час 28 минут 51,4 секунды (шесть дополнительных патронов).

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Вторыми стали белорусские биатлонисты - Никита Лобастов, Антон Смольский, Динара Алимбекова и Анна Сола. Они уступили победителям 23,1 секунды (пять доппатронов). Замкнули тройку призеров французы Антонен Гигонна, Симон Дестье, Анаис Бескон и Жюлия Симон - +2.01,3 от победителей и 11 доппатронов.

Россиянам совсем чуть-чуть не хватило для того, чтобы поднятся на пьедестал почета. Наши Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова стали пятыми. Они проиграли Норвегии 2 минуты 8,9 секунды и потратили на дистанции 9 дополнительных патронов.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2021/2022