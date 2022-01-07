Российский биатлонист Логинов выиграл спринт в Оберхофе

Россиянин Александр Логинов стал победителем спринта на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Логинов преодолел дистанцию 10 километров за 27 минут 8 секунд, допустив один промах на двух огневых рубежах. Вторым финишировал представитель Франции Эмильен Жаклен (отставание - 6,5 секунды; два промаха), а замкнул тройку лидеров норвежец Стурла Легрейд (+15,1; один промах).

Помимо Логинова, в топ-10 по итогам гонки попали еще двое россиян: Антон Бабиков, занявший пятое место, и Даниил Серохвостов, ставший седьмым. Из-за положительного теста на коронавирус спринт пропустил Эдуард Латыпов, которого изолировали от команды.

Добавим, что в воскресенье 9 января в Оберхофе пройдет гонка преследования.