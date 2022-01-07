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07.01.2022 14:49
Рубрика: Спорт

Российский биатлонист Логинов выиграл спринт в Оберхофе

Текст: Артур Нанян
Россиянин Александр Логинов стал победителем спринта на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Логинов преодолел дистанцию 10 километров за 27 минут 8 секунд, допустив один промах на двух огневых рубежах. Вторым финишировал представитель Франции Эмильен Жаклен (отставание - 6,5 секунды; два промаха), а замкнул тройку лидеров норвежец Стурла Легрейд (+15,1; один промах).

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Биатлонист Латыпов сдал положительный тест на коронавирус

Помимо Логинова, в топ-10 по итогам гонки попали еще двое россиян: Антон Бабиков, занявший пятое место, и Даниил Серохвостов, ставший седьмым. Из-за положительного теста на коронавирус спринт пропустил Эдуард Латыпов, которого изолировали от команды.

Добавим, что в воскресенье 9 января в Оберхофе пройдет гонка преследования.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2021/2022