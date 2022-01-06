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06.01.2022 11:06
Рубрика: Спорт

Биатлонист Латыпов сдал положительный тест на коронавирус

Текст: Илья Трисвятский
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

В преддверии этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) у одного из ведущих спортсменов нашей мужской сборной Эдуарда Латыпова положительный тест на коронавирус. Он изолирован от команды.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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"Тест на COVID-19 Эдуарда Латыпова оказался положительным. Он изолирован от команды в Оберхофе. Эдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно. Желаем ему скорейшего выздоровления!" - сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России.

Латыпов проводит успешный для себя сезон. На предыдущих этапах в составе мужской нашей команды он дважды становился бронзовым призером в эстафетах, а во французском Анси завоевал серебро в спринте и в гонке преследования. По итогам четырех уже проведенных этапов Эдуард Латыпов в общем зачете Кубка мира занимает пятое место.

Старты в Оберхофе пройдут 7-9 января. В программе - спринт, гонки преследования, смешанные эстафеты в форматах "1+1" и "2+2". С учетом отсутствия Латыпова состав сборной России выглядит так: мужчины - Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Максим Цветков; женщины - Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина (Кайшева), Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2021/2022