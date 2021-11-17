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17.11.2021 19:24
Рубрика: Спорт

На мужском командном ЧЕ по шахматам лидерство делят шесть стран

Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 262(8613)
Уникальная ситуация сложилась в верхней части таблицы мужских соревнований командного чемпионата Европы в Словении. После пяти туров из девяти лидерство делят сразу шесть сборных - России, Азербайджана, Армении, Венгрии, Нидерландов и Украины.

У всех этих участников по три победы и две ничьи в прошедших матчевых встречах, что дало по восемь турнирных очков. Завязанный шахматистами на вершине таблицы "гордиев узел" можно разрубить сегодня в шестом туре. В четверг встречаются Россия - Венгрия, Азербайджан - Армения, Нидерланды - Украина.

Фото: Gettyimages
Российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира

Однако теоретически существует вариант, при котором все может запутаться еще больше. Если во всех трех матчах лидеров зафиксируют ничьи - 2:2 (играют на четырех досках), а в противостоянии отстающих на один балл Румынии и Испании кто-то окажется сильнее, то уже семь сборных будут иметь одинаковые лидерские показатели. Давно в командных соревнованиях не приходилось наблюдать такого накала борьбы!

В пятом туре россияне играли с Азербайджаном. Во всех поединках ничьи: Шахрияр Мамедьяров - Александр Грищук, Даниил Дубов - Теймур Раджабов, Рауф Мамедов - Кирилл Алексеенко, Андрей Есипенко - Гадир Гусейнов. Наши соперники играли белыми на первой и третьей досках, а у России преимущество цвета было у второго и четвертого участников.

Куда проще положение в женском турнире. Наши девушки впереди с абсолютным результатом (10 очков), на два балла отстают Грузия и Греция. Пятая подряд победа была одержана над Италией - 2,5:1,5. Свои поединки выиграли Екатерина Лагно и Полина Шувалова, к ничьей партию свела Алина Кашлинская, поражение у Валентины Гуниной. Она уступила ... уроженке Владимира Ольге Зиминой, представляющей Италию с 2006 года. Шувалова же заставила сдаться совсем давно осевшую на Апеннинах киевлянку Елену Седину. Такая вот на самом деле играет "скуадра адзурра".

Спорт Шахматы