Российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира

Женская сборная России, за которую выступали Александра Горячкина, Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Полина Шувалова и Алина Кашлинская, стала победителем командного чемпионата мира по шахматам в испанском Ситжесе, обыграв соперниц из Индии.

В первом матче финала россиянки победили со счетом 2,5:1,5, во втором - со счетом 3:1. По ходу всего турнира команда капитана Сергея Рублевского не потерпела ни одного поражения. На групповом этапе были повержены Франция, Азербайджан, Индия, Армения и Испания, в четвертьфинале - сборная стран Южной и Центральной Америки, в полуфинале - сборная Украины.

Помимо командного трофея, российские шахматистки выиграли и индивидуальные награды. Горячкина завоевала медаль высшей пробы, играя на первой доске, Костенюк стала лучшей на второй, Лагно - на третьей, Шувалова - на четвертой, а Кашлинская - на пятой.

Итоги соревнований специально для "РГ" подвел известный гроссмейстер, эксперт и тренер Сергей Долматов, работавший с 14-м чемпионом мира Владимиром Крамником.

Сергей Викторович, в Испанию из-за ковидных ограничений не приехали прошлогодние чемпионки китаянки. Как это сказалось на турнире?

Сергей Долматов: Если бы китаянки участвовали, было бы интереснее. Они серьезные оппоненты. Но я не говорю, что в этом случае наши бы не победили. Просто борьба была бы более упорная. А так россиянки выиграли за явным преимуществом. Они были сильнее во всех матчах, выглядели очень уверенно. Ни в один момент турнира не было даже и тени сомнения в итоговом результате. Но это не вина сборной России, что кто-то из соперниц не смог приехать. Девчонки молодцы в любом случае. Мало быть сильнейшим. Надо еще это доказать. В спорте всегда есть элемент случайности. Всякое бывает. Несколько дней назад "Реал" сенсационно проиграл "Шерифу" в Лиге чемпионов.

Женская сборная России стала сильнейшей в мире во второй раз после успеха на домашнем турнире в Екатеринбурге в 2017 году

Кого-то выделите в нашем составе или это действительно была командная победа?

Сергей Долматов: По-моему, все очень ровно и надежно играли. В минимальном количестве партий уступили. Женская команда исключительно сильная. Явный лидер российских шахмат - Александра Горячкина. Она не остановилась в своем развитии, много тренируется, чтобы выше и выше поднимать свой уровень. Все время в мужских турнирах играет. Будет участвовать в Суперфинале чемпионата России среди мужчин, который 8 октября стартует в Уфе. У Лагно и особенно Костенюк уже серьезный возраст для шахмат (31 год и 37 лет соответственно, Горячкиной - 23. - "РГ"). Хотя Костенюк после победы в Кубке мира здорово поднялась в рейтинге, вернулась в топ-10. Но, как показывает практика, долго это не продлится. Через года два потребуется замена. Но тем и отличается наша команда. Она сильна не только на данный момент. У нее еще и перспективы достаточно хорошие.

Можно сказать, что российские шахматы сейчас на подъеме, учитывая победу на недавней онлайн-Олимпиаде?

Сергей Долматов: Онлайн-формат - специфический. Это совсем другие шахматы. Не акцентировал бы так внимание. Тем более, как я сказал, в женских шахматах, безусловно, мы имеем хорошие позиции. А вот в мужских все на самом деле сложнее. Нельзя сказать, что у нас есть превосходство. Потому что если посмотреть перспективных молодых гроссмейстеров, то это не российские шахматисты. Это иностранцы. Алиреза Фирузджа, например (18-летний иранский гроссмейстер, который с июля 2021 года выступает под флагом Франции. - "РГ") . Он уже в десятке рейтинга ФИДЕ. И это один из многих. Таких перспективных россиян нет. В мужских шахматах все гораздо сложнее. Несмотря на то, что Ян Непомнящий будет в конце года играть с Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону.

Кто фаворит этой встречи для вас?

Сергей Долматов: Если Ян нормально подготовится, то у него вообще шансы не хуже. В последнее время Карслен как-то сдал. Он заметно уступает себе самому прежнему. Может, время сказывается, может, титул уже ему приелся. Но видно, что нет такого преимущества, как раньше. Ян также хорош тем, как и Магнус, что у него больше игровой элемент присутствует в шахматах. Он ставит не на дебют, а играет, фантазирует. Этим его стиль и симпатичен. К тому же Ян не боится Карлсена. И счет у них хороший в серьезных партиях. Так что борьба должна быть. Некоторое преимущество до начала матча есть у норвежца. Но за Яна будет приятно болеть. Надеюсь, он подойдет к матчу в оптимальной форме. Тогда будет интересно.

Рейтинг

Россиянин Ян Непомнящий остается на четвертой строчке в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). У Непомнящего 2782 очка. Продолжает лидировать норвежец Магнус Карлсен (2855). Вторым идет американец Фабиано Каруана (2800), замыкает тройку китаец Дин Лижэнь (2799). Россиянин Александр Грищук находится на восьмой позиции (2773), Сергей Карякин опустился на 18-е место (2743).

4 победы в женском командном чемпионате мира, который проводится с 2007 года, одержала сборная Китая (2007, 2009, 2011, 2019)

В женском рейтинге россиянка Александра Горячкина сохраняет вторую строчку (2602), лидирует китаянка Хоу Ифань (2658). Также в топ-20 входят россиянки Екатерина Лагно (5-е место, 2550), Александра Костенюк (10-е, 2518), которая прибавила 41 позицию после победы в Кубке мира ФИДЕ, Полина Шувалова (12-е, 2509) и Алина Кашлинская (15-е, 2493).

Прямая речь

Андрей Филатов, президент Федерации шахмат России:

- Поздравляю наших выдающихся шахматисток и тренерский штаб с уверенной победой на чемпионате мира, а всех болельщиков и любителей шахмат России - с этим великолепным достижением! Российские спортсменки, недавно выигравшие "золото" на онлайн-олимпиаде ФИДЕ в составе сборной страны, в очередной раз подтвердили свой высочайший класс и профессиональный уровень отечественной шахматной школы, столь убедительно завоевав золотые медали. Браво!