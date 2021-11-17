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17.11.2021 21:40
Рубрика: Спорт

СМИ: Тесть Кокорина напал на человека в Подмосковье

Текст: Максим Домчев

Тесть российского нападающего итальянской "Фиорентины" Александра Кокорина Руслан Валитов напал на человека в Подмосковье.

Фото: REUTERS
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Как сообщает "Рен ТВ", у Валитова произошел конфликт на дороге произошел в коттеджном поселке "Никологорское". В результате инцидента Валитов вышел из автомобиля и принялся стучать по окнам другой машины, а после напал на вышедшего из нее мужчину.

Потерпевшим, по данным телеканала, оказался глава крупной IT-компании Лев Матвеев.

По словам Матвеева, мужчина начал стучаться в стекло, после чего произошел неприятный инцидент.

"Нападавший ни с того ни с сего разбил правое зеркало в моей машине, угрожал моей жизни. Я был в шоке", - приводит слова пострадавшего телеканал.

По итогам произошедшего Матвеев написал заявление в правоохранительные органы.

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