СМИ: Тесть Кокорина напал на человека в Подмосковье

Тесть российского нападающего итальянской "Фиорентины" Александра Кокорина Руслан Валитов напал на человека в Подмосковье.

Как сообщает "Рен ТВ", у Валитова произошел конфликт на дороге произошел в коттеджном поселке "Никологорское". В результате инцидента Валитов вышел из автомобиля и принялся стучать по окнам другой машины, а после напал на вышедшего из нее мужчину.

Потерпевшим, по данным телеканала, оказался глава крупной IT-компании Лев Матвеев.

По словам Матвеева, мужчина начал стучаться в стекло, после чего произошел неприятный инцидент.

"Нападавший ни с того ни с сего разбил правое зеркало в моей машине, угрожал моей жизни. Я был в шоке", - приводит слова пострадавшего телеканал.

По итогам произошедшего Матвеев написал заявление в правоохранительные органы.