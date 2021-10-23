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23.10.2021 20:11
Рубрика: Спорт

"Фиорентина" планирует избавиться от Кокорина

Текст: Артур Нанян

Руководство итальянской "Фиорентины" приняло решение продать Александра Кокорина в зимнее трансферное окно, сообщает журналист портала Mediaset Никколо Чеккарини.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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По словам Чеккарини, приключение Кокорина в стане "фиалок" подошло к концу - он точно не станет заменой Душану Влаховичу, который отказался продлевать контракт с клубом и намерен перейти в "Манчестер Сити".

"Фиорентина" в январе вернется на трансферный рынок, потому что нужны люди для подготовки к уходу Влаховичу. Команде нужны два игрока атаки и нападающий. Кокорина выставят на продажу", - приводит слова Чеккарини Fiorentinanews.com.

С момента перехода в "Фиорентину" в начале этого года Кокорин провел лишь семь матчей, ни разу не выйдя в стартовом составе и не отметившись результативными действиями.

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