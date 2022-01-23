СМИ: "Зенит" оштрафует Азмуна из-за подписания контракта с "Байером"

Руководство "Зенита" накажет нападающего команды Сердара Азмуна из-за подписания соглашения с немецким "Байером".

По информации championat.com, "сине-бело-голубые" остались недовольным тем, что Азмун покинул расположение команды на сборах в Эмиратах и отправился на подписание контракта с леверкузенцами, не предупредив об этом ни боссов "Зенита", ни тренерский штаб. Таким образом, Сердар нарушил медицинский протокол клуба и будет оштрафован.

Ранее стало известно о переходе Азмуна в "Байер" следующим летом. Договор с "аспириновыми" рассчитан до лета 2027 года. При этом остаток нынешнего сезона иранец проведет в "Зените", за который он выступает с февраля 2019 года.