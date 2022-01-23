Путин проведет телемост с олимпийцами и пообщается со студентами

На следующей неделе президента ждет насыщенный график. Владимир Путин поговорит с национальной сборной, отправляющейся на Олимпиаду в Пекин, встретится со студентами, проведет совещание с правительственными чиновниками. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Путин встретится с олимпийцами по видеосвязи - сейчас они находятся на карантине перед Играми. Беседа со студентами приурочена к Татьяниному дню.

Каждый год в годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады президент участвует в мемориальных мероприятиях, напоминают авторы передачи. Кроме того, на следующей неделе в графике заседание Совета безопасности и совещание с членами правительства, сообщили в программе.