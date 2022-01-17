Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова выписана из больницы и продолжает лечение дома. Об этом в понедельник сообщили сама Тарасова. "Я дома. Продолжаю лечиться, делаю капельницы и потихоньку восстанавливаюсь", - приводит ее слова РИА Новости.

Тарасова была госпитализирована 11 января из-за проблем со здоровьем. Ранее она также некоторое время находилась в больнице - в ноябре и декабре. Из-за этого она не смогла посетить этап Гран-при в Сочи, на котором должна была работать в качестве комментатора.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала триумф российских фигуристок в одиночном катании на завершившемся в Таллине чемпионате Европы.

Она назвала выступление спортсменок выдающимся. "Камила сегодня была лучшая. Каждая из них может быть лучшей. Это очень приятно! Благодарю тренеров, которые вложили в них всю свою душу и умения!" - сказала Тарасова.