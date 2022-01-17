Наши фигуристы забрали все золотые награды предолимпийского чемпионата Европы

Российские фигуристы стали сильнейшей командой на чемпионате Европы, который завершился в Таллине. Наши спортсмены выиграли золотые медали во всех дисциплинах и повторили достижение предыдущего европейского первенства, которое состоялось в 2020 году в австрийском Граце.

Даже падение на тройном акселе не испортило впечатление от шикарного проката Камилы Валиевой. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Победы в Эстонии одержали одиночники Камила Валиева и Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина - Никита Кацалапов. Кстати, только танцоры смогли защитить титул.

"Серебро" у Анны Щербаковой, Евгении Тарасовой - Владимира Морозова, Александры Степановой - Ивана Букина. "Бронзу" выиграли Александра Трусова и Александра Бойкова - Дмитрий Козловский.

В парном и женском одиночном катании весь пьедестал остался за россиянами, причем чемпионы континента выступали на высочайшем уровне и били мировые рекорды.

Мишина - Галлямов установили сразу три новых достижения. В короткой программе ученики Тамары Москвиной и Артура Минчука превзошли своих напарников по группе Бойкову - Козловского образца ЧЕ-2020 (82,36 против 82,34 балла). А в произвольной заочно обыграли китайскую пару Суй Вэньцзин - Хань Цун - хозяев льда на Олимпиаде и, пожалуй, основных зарубежных соперников на Играх - и улучшили их рекорд с ЧМ-2019 (157,46 против 155,60 балла). В сумме за два проката наши парники соответственно тоже набрали эталонные 239,82 балла. Интересно, что несколько минут в роли рекордсменов по общей сумме баллов провела и другая наша пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов (236,43).

Камила Валиева порадовала безупречным прокатом короткой программы, обновив собственный мировой рекорд - 90,45 балла. А вот в произвольной упала с акселя в 3,5 оборота. В октябре на турнире Finlandia Trophy в короткой программе Валиева упала с этого же элемента ультра-си, исполнить который для многих посложнее, чем сделать квад. Может, хорошо, что ее падение, а также ошибки Щербаковой, Трусовой и других наших фигуристов случились до Олимпиады. Еще одно напоминание, что нельзя расслабляться, что чемпионат Европы лишь подготовка к главному старту, что надо сосредоточиться, аккумулировать всю энергию и направить ее на достижение цели.

В Таллине россияне завоевали 9 из 12 медалей турнира. В парном и женском одиночном катании заняли весь пьедестал. Установили четыре рекорда мира

- Пусть не все получилось, лед ведь скользкий, - справедливо заметила Валиева на пресс-конференции. - Я буду работать, и все будут. И каждому надо делать свое. Не надо себя с кем-то сравнивать. Это не значит, что не надо недооценивать соперников. Но все равно все мы боремся на соревнованиях все-таки сами с собой.

Личное мнение

Догоняй, Европа

Успех хотя ожидаемый, но все равно потрясающий. Ведь так и планировали: 9, ну 8 или 10 медалей из 12. Без хвастовства, имперско-фигурных амбиций, а ради констатации: наше фигурное катание далеко оторвалось от всех своих европейских преследователей. Да так, что и в новый олимпийский цикл, начинающийся после Зимних Игр-2022 в Пекине, не догонишь.

И мощнейшим двигателем этого российского прогресса стали хрупкие юные девочки, даже не с их революционными четверными, а сериями из трех, четырех залпов таких прыжков. За ними потянулись подотставшие было мужчины. Негоже мальчикам отставать от девчонок, что и доказал в первую очередь 18-летний Марк Валерьевич Кондратюк. Первый чемпионат континента - и сразу золото. Мужское одиночное катание, как и женское, помолодело и благодаря этому тоже усложнилось.

Наша первая спортивная пара - безупречна, а какой из дуэтов второй, какой третий - это уже на вкус судей, который может никак не совпадать с ощущением наблюдателей.

Не тянет называть Никиту Кацалапова бедным и несчастным. Он с самой красивой, на мой взгляд, фигуристкой мира Викторией Синициной выиграл золото в танцах, превозмогая боль в спине. Но большой спорт - это всегда боль, которая обречена быть спутницей больших побед. Без боли побед не бывает. Терпеть, мучиться, страдать и в итоге радовать и радоваться успеху. Иначе не дано. Иной участи у любого великого спортсмена быть не может

4-го февраля в 4.30 утра по Москве - старт олимпийского командного турнира, 10-го - личного. И за эти две с половиной недели всем - спортсменам, журналистам, болельщикам - надо как можно скорее, уже сегодня, забыть о триумфе в Таллине. Там, в Пекине, все будет по-иному. И соперники из Японии, США, Канады и, конечно, из страны - хозяйки Игр наголову сильнее европейских. Давайте же уразумеем это и хотя бы раз в жизни забросим наши неизменно завышенные ожидания, не будем травмировать чрезмерными чаяниями ни фигуристов, ни себя тоже. Хотя в данном конкретном случае речи о женском одиночном катании не идет. Валиева, Щербакова, Трусова на пьедестале видятся желанной реальностью.

И тут, как и в спортивных парах и танцах, не нужны никакие замены, перемены и даже разговоры о них. Олимпийский состав, который объявят 20-го января, предельно и заслуженно ясен. Единственное изменение проглядывается в мужском одиночном. Успеет залечить травму Михаил Коляда, значит, "верховный" тренерский совет рассмотрит и эту заслуженную кандидатуру. А остальным - паковать чемоданы. Тоже дело нелегкое: в предлагаемом олимпийском наборе 60 вещей. Но пусть это останется самой тяжелой проблемой перед полетом в Пекин.

Подготовил Николай Долгополов