Камила Валиева рассказала, как ей далась победа на ЧЕ

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями после победы на чемпионате Европы в Таллине.

- Сегодня что-то не получилось, что-то, наоборот, лучше было. Случается по-разному, лед скользкий. Но мы будем работать, это самое главное, - приводит слова Валиевой пресс-служба Международного союза конькобежцев. - Каждый старт уникален. Иногда больше нервничаешь, иногда меньше. Но у меня нет выбора, нужно выходить на лед и бороться с волнением. Сегодня я немного поборолась.

Камила также добавила, что получила незабываемый опыт: "Я очень счастлива находиться здесь, среди таких великолепных спортсменов. Это большой опыт для меня, мне же всего 15 лет".