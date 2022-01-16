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16.01.2022 00:26
Рубрика: Спорт

Камила Валиева рассказала, как ей далась победа на ЧЕ

Текст: Анна Козина
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями после победы на чемпионате Европы в Таллине.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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- Сегодня что-то не получилось, что-то, наоборот, лучше было. Случается по-разному, лед скользкий. Но мы будем работать, это самое главное, - приводит слова Валиевой пресс-служба Международного союза конькобежцев. - Каждый старт уникален. Иногда больше нервничаешь, иногда меньше. Но у меня нет выбора, нужно выходить на лед и бороться с волнением. Сегодня я немного поборолась.

Камила также добавила, что получила незабываемый опыт: "Я очень счастлива находиться здесь, среди таких великолепных спортсменов. Это большой опыт для меня, мне же всего 15 лет".

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