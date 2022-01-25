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25.01.2022 22:08
Рубрика: Спорт

Сборная России разгромила Хорватию на Евро-2022 по мини-футболу

Текст: Максим Домчев
Сборная России по мини-футболу во втором туре чемпионата Европы разгромила команду Хорватии - 4:0.

Уже в самом начале встречи у хорватов был удален с поля Ведран Матошевич, грубо атаковавший Робиньо, который не смог продолжить встречу. На третьей минуте россияне реализовали лишнего после точного удара Артема Антошкина. Даже в полном составе хорваты не смогли переломить ход поединка и до перерыва пропустили еще дважды - отличились Паулиньо и Иван Чишкала.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Россия забила семь мячей Словакии в стартовом матче Евро

Во втором тайме Антошкин оформил дубль - 4:0. Сборная России после двух матчей набрала шесть очков и в заключительном туре встретится с Польшей.

"Россия была сегодня лучше. Теперь нам нужно обыгрывать Словакию. Я всегда недоволен, когда мы терпим поражение. Мы провели не лучший свой матч, и в одном голе виноват был я. Сборная России сильнее, и я ее поздравляю с крупной победой", - приводит УЕФА слова голкипера сборной Хорватии Жарко Лукетина.

Позже встретятся команды Словакии и Польши. Если словаки не проиграют, то сборная России досрочно выйдет в плей-офф.

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